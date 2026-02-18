Llega el álbum del Mundial 2026: va a ser el más extenso de la historia

La cuenta regresiva para la cita máxima del fútbol ha comenzado, y con ella, se activa uno de los fenómenos sociales y comerciales más potentes del planeta. La editorial italiana Panini ha confirmado que el álbum oficial del Mundial 2026 llegará a los kioscos de Argentina durante el mes de marzo. Esta edición no será una más en la cronología de la marca; está diseñada para marcar un hito absoluto, convirtiéndose en la pieza de colección más ambiciosa y voluminosa jamás producida para una Copa del Mundo.

El desafío de un torneo con 48 selecciones

El crecimiento exponencial del torneo, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones nacionales, ha obligado a una reestructuración total del diseño clásico. La competencia, que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá, sumará 16 equipos más respecto a la última edición en Qatar 2022. Este incremento en el número de participantes impacta de forma directa en la arquitectura del álbum, que deberá dar lugar a una cantidad de stickers sin precedentes para cubrir la totalidad de los planteles.

Para albergar a este universo ampliado de futbolistas, Panini ha diseñado un producto de dimensiones récord:

Total de espacios para completar: 980 figuritas.

Extensión del álbum: 112 páginas.

Contenido por sobre: 7 figuritas (dos más que en ediciones anteriores).

Precio estimado por unidad: $1.500 por sobre.

Innovación digital

Más allá del papel y el pegamento, la edición 2026 busca dar un salto cualitativo hacia el futuro. Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de tecnología de realidad aumentada. Esta herramienta permitirá a los coleccionistas interactuar con determinadas figuritas mediante sus dispositivos móviles, brindando una experiencia inmersiva que trasciende el formato físico tradicional.

Asimismo, el álbum funcionará como una guía turística y arquitectónica del evento. Se han incluido secciones especiales dedicadas exclusivamente a las 16 sedes internacionales. Estas páginas ofrecerán información ampliada sobre los estadios y las ciudades anfitrionas, convirtiéndose en un atractivo adicional para aquellos fanáticos interesados en la logística y el entorno de un mundial que atraviesa tres naciones.

¿Cuánto costará completarlo?

La magnitud del álbum trae consigo un debate inevitable: el costo económico de la pasión. Según estimaciones preliminares, completar los 980 espacios demandará una inversión base que supera los $210.000. Sin embargo, esta cifra representa el escenario ideal sin repetidas. Especialistas en coleccionismo advierten que, debido a la distribución aleatoria del sistema, un usuario promedio podría necesitar comprar entre 400 y 500 sobres para reunir la totalidad de la colección.

Ante este panorama, la estrategia de compra se vuelve vital. Los expertos en el rubro coinciden en que la forma más eficiente de reducir los gastos y evitar adquisiciones innecesarias de sobres es el intercambio comunitario. Esta práctica, que convierte a plazas, clubes y redes sociales en centros de trueque masivo, permite a los aficionados optimizar su presupuesto y fomentar el espíritu social que rodea a esta tradición.

Una tradición que se renueva

El lanzamiento del álbum de Panini es un clásico que moviliza a millones de personas, trascendiendo edades y fronteras. En Argentina, donde el coleccionismo de figuritas es casi un deporte nacional, se espera que la edición 2026 se convierta en uno de los grandes fenómenos comerciales del año. Con más selecciones, una extensión nunca antes vista y el valor agregado de la tecnología, el "álbum del mundial único" ya calienta motores para desembarcar en los puntos de venta de todo el país.