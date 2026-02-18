En Bahréin, Franco Colapinto realiza un nuevo ensayo de la pretemporada de la F1

La expectativa por ver a Franco Colapinto consolidarse en la élite del automovilismo mundial entra en su fase decisiva. Este miércoles, el piloto argentino de la escudería Alpine inicia la última serie de test de pretemporada de la Fórmula 1, un período crítico de preparación que se desarrolla en el Circuito Internacional de Bahréin. Estos ensayos, fundamentales para ajustar los parámetros técnicos antes del inicio de la competencia oficial, se extenderán hasta el próximo viernes en el trazado de Sakhir.

La actividad en pista para el equipo francés y para el piloto oriundo de Pilar está estrictamente organizada en dos tandas diarias, replicando el esquema de trabajo utilizado la semana pasada. Los horarios para los seguidores en nuestro país demandarán un seguimiento matutino, con una primera tanda de 4 a 8 de la mañana (hora de Argentina), seguida de un receso técnico de una hora. La acción se reanuda en una segunda sesión entre las 9 y las 13 horas.

Este cronograma de tres días impone una restricción técnica insalvable para los equipos: cada escudería solo puede contar con un piloto por tanda. La gestión del tiempo en pista es, por tanto, un recurso escaso que Alpine ha distribuido cuidadosamente entre sus filas. Durante la primera semana de pruebas, la estrategia del equipo fue la siguiente:

Miércoles: Una sesión para Franco Colapinto y una sesión para su compañero, el francés Pierre Gasly.

Jueves: Gasly disputó las dos tandas de la jornada completa.

Viernes: Colapinto tomó el mando del monoplaza durante las dos sesiones del día.

El camino de Barcelona a Bahréin

El trayecto de Colapinto hacia esta pretemporada comenzó con auspiciosos ensayos privados en Barcelona. Aunque aquellas sesiones se mantuvieron bajo estricta reserva, se ha podido confirmar a través de la Agencia Noticias Argentinas que el argentino obtuvo excelentes resultados. Estos datos preliminares le otorgaron una base de confianza vital para domar su nuevo monoplaza, el A526.

Sin embargo, el aterrizaje en Bahréin presentó desafíos inmediatos. En el inicio de las pruebas en Sakhir, Colapinto enfrentó dificultades que lo ubicaron en el último lugar el miércoles. Lejos de amedrentarse, el piloto argentino demostró capacidad de reacción y resiliencia el viernes, logrando una notable recuperación al finalizar en el octavo puesto. Lo más trascendente de aquella jornada no fue solo el tiempo de vuelta, sino la fiabilidad mecánica y física, completando más de 140 vueltas al circuito.

2026: El año de la revancha para el piloto argentino

El presente ciclo se perfila como una oportunidad de redención deportiva. Las proyecciones para este 2026 sugieren un año mucho más exitoso que el anterior. En 2025, Colapinto participó en un total de 18 Grandes Premios, pero enfrentó la dureza de la categoría reina al ser uno de los pocos pilotos, junto al australiano Jack Doohan, que no logró sumar puntos en el campeonato.

La comodidad que el argentino muestra actualmente al volante del A526 y el rendimiento optimizado del vehículo son las bases de este nuevo optimismo. Mientras tanto, en la primera sesión del día de hoy, su compañero Pierre Gasly ya ha mostrado el potencial del auto al terminar en la quinta posición tras completar 61 vueltas.

Rumbo al Gran Premio de Australia

Toda la labor técnica que se realice esta semana en Bahréin tiene un objetivo final: el Gran Premio de Australia. La temporada 2026 de la Fórmula 1 dará su señal de largada oficial a principios de marzo en el emblemático circuito de Albert Park, situado en la ciudad de Melbourne. Para Colapinto, estas sesiones de miércoles a viernes representan la última oportunidad de pulir los detalles de un monoplaza con el que espera, finalmente, inscribir su nombre en los puestos de puntuación de la máxima categoría.