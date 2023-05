El PSG suspendió a Messi por dos semanas tras su viaje a Arabia Saudita

Nuevo conflicto para Lionel Messi en el París Saint-Germain (PSG). Después de que se conociera que el futbolista había viajado a Arabia Saudita, el club decidió suspenderlo por dos semanas, ya que no habría pedido autorización a las autoridades de la institución. Así lo informaron los medios galos RMC Sports, Le Parisien y L'Equipe este martes, a la espera del comunicado oficial. De esta forma, el delantero de 35 años se perderá los próximos dos partidos de la Ligue 1.

“Todo ha sido barajado por el club por lo que internamente se califica como un grave error. El PSG inició este clásico procedimiento disciplinario tras el incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna. No se harán más comentarios desde el club”, anticipó el portal RMC Sports. De esta manera, La Pulga se ausentará por lo tanto los próximos dos partidos del PSG: ante Troyes y Ajaccio, ni tampoco se entrenará con el equipo en este periodo.

La gran duda por el momento es si la sanción será sin goce de sueldo. Según L'Equipe, efectivamente será así, pero el resto de los medios franceses ha ignorado el asunto por el tema. Se espera que desde el club se aclare esta situación que puede ser un antes y un después en el futuro de Messi. Las imágenes de Messi en Arabia Saudita (AhmedAlKhateeb)

El astro rosarino se subió a un avión junto al resto de su familia y viajó con destino al país asiático para pasar unas horas en Medio Oriente. El primero en confirmar la novedad fue el Ministro de Turismo saudí. “Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones aquí. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes”, dijo Ahmed Al Khateeb. Acto seguido, él mismo fue el que se encargó de subir tres imágenes de la estadía de Leo junto a su esposa Antonela Roccuzzo, y sus hijos Mateo y Ciro. En las fotos, no se pudo ver la presencia del mayor, Thiago.

Cabe recordar que Messi, quien es considerado por muchos el mejor jugador del planeta y uno de los mejores de la historia, firmó un contrato con Arabia Saudita para promocionar el turismo en el reino árabe. En mayo de 2022 fue fue la primera vez que los saudíes lo presentaron como su embajador turístico durante un viaje a una ciudad turística junto al Mar Rojo.

Pero, es evidente que al PSG no le ha caído bien este viaje del argentino en este momento en el que el equipo está lejos de brillar y el fin de semana perdió 3-1 en el Parque de los Príncipes frente al Lorient. Además, el ex Barcelona aún no ha renovado su contrato con el cuadro francés por lo que las posibilidades de que no continúe allí la próxima temporada son cada vez más grandes.