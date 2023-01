El reencuentro Messi - Mbappé: "Deben redescubrir el placer de jugar juntos"

Casi un mes de la final del Mundial entre la Argentina y Francia, Lionel Messi y Kylian Mbappé volverán a coincidir este domingo en una cancha, cuando el Paris Saint Germain visite al Rennes por la continuidad de la Ligue 1. En la previa, el técnico Christophe Galtier contó cómo fue el reencuentro de los cracks y se refirió a lo que espera de ellos en este segundo semestre de la temporada.

"Es importante que estén juntos. El reencuentro va muy bien. Kylian fue muy bien recibido en el vestuario por Ney y Leo. Nuestros jugadores han estado dispersos durante casi dos meses. A día de hoy, empezamos a encontrar entrenamientos colectivas con nuestros sectores de juego más equilibrados", aseguró Galtier en conferencia de prensa este sábado.

El técnico se refirió a la importancia de que su tridente ofensivo vuelva a estar en sintonía: "Intentamos asegurarnos de que los jugadores encuentren una cierta conexión en el juego. Depende de mí y de mi cuerpo técnico asegurarnos rápidamente de que puedan redescubrir el placer de jugar juntos, de reconectarse y que haya muchas más conexiones entre líneas que en nuestros partidos posteriores a la Copa del Mundo".

Por otra parte, avisó que Mbappé está para jugar de arranque vs. Rennes: "Se recuperó bien, como Achraf Hakimi. Están listos para jugar y disponibles para el grupo. Kylian no me parece marcado por la decepción de no haber ganado el Mundial. Está bien, disponible, sonriente. Entrena con normalidad, como un gran profesional".