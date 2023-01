El representante de Juanfer Quintero contó detalles sobre el futbolista y su salida de River

El colombiano Juan Fernando Quintero se marchó de River libre hacia Junior de Barraquilla en este mercado de pases, luego de complicaciones económicas para acordar el pago del contrato del futbolista. Ante esta situación, el representante del mediocampista rompió el silencio por primera vez desde su salida y dio detalles sobre las intenciones que tenía el jugador.

Rodrigo Riep reveló, en un diálogo con Un Buen Momento, programa de Radio La Red, que Quintero no sigue en el Millonario principalmente por problemas económicos y detalló: "El BCRA (Banco Central de la República Argentina) no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que Juanfer continúe, pero no se pudo. No se podía hacer una 'Chanchada'".

"No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River. Me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club. (Martín) Demichelis quería que continúe, lo llamó. Yo quería que continúe acá", agregó el representante del ahora "10" de Junior.

Qué fue lo que impidió la continuidad de Juanfer Quintero en River

La dificultad radicó en que por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, y, por ese motivo, el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite. El único camino viable era depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial, y no era nada beneficioso para el volante.