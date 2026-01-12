El rugir del enduro marcó el inicio del verano en Santa Rosa con una gran fecha en Piedras Pintadas

Con el rugir inconfundible de los motores y un marco natural imponente, la localidad de Santa Rosa vivió un fin de semana histórico con la realización de la segunda fecha del Campeonato de Enduro 2026, disputada los días 10 y 11 de enero en el paraje Piedras Pintadas. El evento marcó el inicio de la temporada de verano en la zona y ofreció, por primera vez, un espectáculo deportivo de estas características en el lugar.

La competencia reunió a casi un centenar de pilotos, entre corredores locales, capitalinos y representantes de la provincia de Tucumán, quienes le dieron vida a un circuito exigente, técnico y desafiante. Durante dos jornadas, la tranquilidad habitual del paisaje fue reemplazada por la adrenalina del enduro, ante la atenta mirada de vecinos y visitantes que se acercaron masivamente para disfrutar de una propuesta diferente.

Entre los competidores se destacaron pilotos reconocidos a nivel provincial y nacional, como Ignacio "Nacho" Carrizo, Mercedes Gallo y una verdadera leyenda del enduro catamarqueño, Marcelo Díaz Dian, cuya presencia jerarquizó la fecha y despertó el entusiasmo del público.

El evento fue organizado por Marcelo Gallo, con el acompañamiento y apoyo institucional del intendente de Santa Rosa, profesor Mario Páez, quien el domingo fue el encargado de entregar los premios a los ganadores de cada categoría. Pese al intenso calor que marcó ambas jornadas, los pilotos demostraron un alto nivel de preparación física y técnica, desafiando las condiciones climáticas y dejando todo en cada tramo del circuito.

La competencia principal se desarrolló el domingo, pero la actividad comenzó el sábado por la noche con una largada simbólica, realizada en el predio ubicado frente a la hostería local. Este acto funcionó como el puntapié inicial de la gran fiesta del enduro, generando expectativa y convocando a vecinos y turistas que acompañaron el inicio formal del evento.

Desde la organización destacaron el comportamiento del público, el compromiso de los pilotos y el impacto positivo que tuvo la competencia para la comunidad local. Comercios, emprendedores y prestadores turísticos se vieron beneficiados por la llegada de visitantes, consolidando al deporte motor como una herramienta de promoción turística y desarrollo regional.

La gran convocatoria y el éxito organizativo dejaron en claro el potencial de Piedras Pintadas como escenario para futuras competencias, posicionando a Santa Rosa en el calendario deportivo provincial y abriendo la puerta a nuevas ediciones.

Clasificación - Segunda fecha del Campeonato de Enduro 2026

Master D

Juan Bustos

Principiante A

Joaquín Stivala

Mercedes Gallo

Francisco Negro

Master Principiantes

Joaquín Romero

Fabricio Gershani

Darío Gómez

Principiante A2

Santino Silva

Gabriel Flores

Carim Pajda

Principiante B

Rodolfo Correa

Mario Díaz

Néstor Carlos Sánchez

Master Leyenda

Martín Gil

Héctor Narváez

Marcelo Díaz Dian

Damas

Denisse Santillán

Senior A

Santiago Frías

Ignacio Carrizo

Emiliano Tula

Senior B

Santiago Frías

Antonio Zalazar

Nain Segli

Junior A

Mateo Díaz

Diego Ovejero

Víctor Espeche

Junior B

Lucas Suárez

Abel Martínez

Gabriel Ovejero

Master B

Mario Bragagnni

Julio Cazuza

Javier Stancanelli

Master C

Germán García

José Redelico

Walter Delici

Sub 17

Antonio De Carlo

David Dionisio

Alejo Chávez