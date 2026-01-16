El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi: "Soy gran fan de él"

Roger Federer y Lionel Messi son dos nombres propios que trascienden las fronteras de sus respectivos deportes. Íconos globales, referentes generacionales y dueños de carreras que marcaron época, el suizo en el tenis y el argentino en el fútbol fueron comparados durante años por su talento, constancia y capacidad para redefinir la excelencia competitiva. En ese contexto, las palabras de admiración que Federer volvió a dedicarle a Messi no pasaron desapercibidas.

En una entrevista con ESPN, el extenista suizo se refirió al capitán de la selección argentina con elogios contundentes y confesó su fanatismo por el rosarino. "Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a Leo como persona, para ser sincero. Es difícil compararnos. Él hizo cosas estupendas en el fútbol. Soy un gran fan de él", expresó Federer, dejando en claro el respeto que siente por el campeón del mundo.

Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam y 103 torneos ATP, destacó especialmente el impacto que Messi tuvo en el desarrollo del juego y celebró su consagración con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. "Cómo dominó y cambió el juego es algo increíble. Estoy contento de que ya haya ganado una Copa del Mundo y no vaya a tener esa presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial. Lo estaré siguiendo", afirmó.

El extenista, que se retiró oficialmente en 2022 y hoy tiene 44 años, también dejó abierta la posibilidad de viajar a Norteamérica para presenciar la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese marco, dejó una frase alentadora dedicada al futuro del argentino: "Suiza también clasificó, así que puede que vaya. Espero que Messi tenga el final que quiere para su carrera".

No se trata de la primera vez que Federer se deshace en elogios hacia el jugador surgido en Newell's Old Boys, con pasado glorioso en Barcelona y París Saint-Germain y actualidad en el Inter Miami de la MLS. En 2023, el suizo escribió una carta dedicada a Messi que fue publicada por la revista Time, en la que resaltó no solo sus logros deportivos, sino también la constancia que sostuvo a lo largo de los años.

"Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser recordados acá. Lo que me llama la atención de Messi es su grandeza constante durante tantos años. Eso es tan difícil de lograr y luego mantener", escribió Federer. Y agregó una descripción casi poética de su juego: "Gambetea como un mago y sus pases son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión".

En esa misma carta, el extenista también se refirió al impacto global que tuvo la consagración argentina en Qatar. "La victoria de Argentina en la Copa del Mundo fue magnífica. La salida de millones de fanáticos a las calles de Buenos Aires para celebrar fue un momento increíble en los deportes, presenciado en todo el mundo", sostuvo.

Federer incluso recordó su vínculo con otros grandes futbolistas argentinos y destacó la capacidad inspiradora de Messi. "Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos. Ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras", escribió. Y cerró con una frase que se volvió viral: "No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento".

La admiración, además, es mutua. Cuando Federer anunció su retiro del tenis profesional en 2022, Messi le dedicó un mensaje público a través de sus redes sociales. "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa. Extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar", escribió el capitán argentino en su cuenta de Instagram.

Dos leyendas, dos disciplinas distintas y un respeto que trasciende títulos, récords y generaciones.