Los Leones perdieron con Países Bajos y se jugarán la clasificación contra Nueva Zelanda

La Selección Argentina de hockey sobre césped, Los Leones, sufrió este martes una derrota por 3-1 ante Países Bajos, en la segunda jornada del Grupo A del Mundial, que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

El seleccionado argentino llegaba al encuentro con el antecedente favorable de haber conseguido una victoria en su presentación frente a Japón. Del otro lado, el conjunto neerlandés afrontaba el compromiso ante su público con un objetivo claro: conseguir un resultado que le permitiera encarrilar su clasificación para la siguiente fase.

El partido comenzó con intensidad y tuvo rápidamente movimiento en el marcador. A los 6 minutos, Thierry Brinkman recibió y definió cruzado para establecer el 1-0 para los locales. La respuesta argentina no tardó en llegar. Cuatro minutos después, a los 10, Nicolás Della Torre convirtió para la Albiceleste a través de un córner corto y consiguió establecer el 1-1.

El empate volvió a dejar el partido abierto y dio paso a un desarrollo marcado por la intensidad, especialmente durante el segundo cuarto.

Un segundo cuarto intenso y una revisión clave

El segundo cuarto tuvo distintos momentos de tensión y protagonismo para ambos equipos. En una de las acciones del período, el árbitro había señalado un córner por un toque en un pie.

Sin embargo, los Leones consideraron que la jugada debía ser revisada y solicitaron VideoRef en el minuto 5. La revisión terminó dándoles la razón. La pelota había impactado en Koen Bijen, por lo que el pedido argentino fue correcto y evitó que la jugada quedara definida únicamente por la primera decisión arbitral.

El partido continuó con un ritmo intenso y con ambos seleccionados disputando cada acción. En el minuto 11, Argentina sufrió una situación que alteró su estructura en cancha. Matías Andreotti recibió un golpe en la cara de un rival con el stick y tuvo que salir del terreno de juego.

Como consecuencia de la acción, los argentinos quedaron con un jugador menos durante 10 minutos, una situación que condicionó el desarrollo del encuentro.

Países Bajos aprovechó el inicio del segundo

Después de una primera parte que había terminado igualada, Países Bajos encontró nuevamente la ventaja en el comienzo del segundo tiempo. Los neerlandeses consiguieron el 2-1 mediante un córner, convertido por Tijmen Reyenga.

El gol volvió a poner al conjunto local al frente y obligó a los argentinos a buscar una reacción para intentar recuperar la igualdad. Sin embargo, pocos minutos después llegó un nuevo golpe para el seleccionado dirigido dentro del campo de juego. Duco Telgenkamp firmó el tercer tanto de Países Bajos y estableció el 3-1.

Con esa diferencia, el equipo neerlandés consiguió ampliar su ventaja y consolidar el resultado frente a una Selección Argentina que había logrado mantenerse en partido durante buena parte del encuentro.

El local aseguró su clasificación

El triunfo por 3-1 permitió a Países Bajos asegurarse el pase de ronda en el Mundial. El conjunto local había afrontado el encuentro con la intención de encarrilar su clasificación para la siguiente fase y terminó consiguiendo el objetivo al imponerse ante Argentina.

Los Leones, en cambio, quedaron obligados a definir su continuidad en el último partido de la fase de grupos.

La derrota ante Países Bajos significó que Argentina deberá buscar un resultado positivo en su próxima presentación para mantener sus posibilidades de avanzar en el certamen.

Nueva Zelanda, el partido decisivo

Luego de la derrota ante Países Bajos, Argentina tendrá que ganar frente a Nueva Zelanda en el último encuentro correspondiente al Grupo A.

El partido se disputará el jueves 20 a las 7.30, según el horario de Buenos Aires. El encuentro adquirirá así un carácter decisivo para los Leones, que llegan a esta instancia después de haber comenzado el Mundial con una victoria ante Japón y de haber caído posteriormente frente al seleccionado neerlandés.