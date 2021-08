Era obvio: catarata de memes por la salida de Messi y la reacción del Kun Agüero

Las bomba la detonó directamente el Barcelona, mediante un breve comunicado. "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", señaló la institución en el escrito compartido en las redes sociales. "El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".

La noticia se da cuando ayer el futbolista había regresado a la ciudad tras sus vacaciones y todo indicaba que la rúbrica del nuevo contrato por cinco años era inminente. Pero surgieron los contratiempos económicos y el propio club blaugrana se encargó de propinarles el golpe a los fanáticos, que ya saboreaban otro año con el ídolo, de 34 años.

Enseguida, las redes reaccionaron al impacto. Con asombro, por lo inesperado de la novedad, y también con humor. El blanco preferido resultó Sergio Agüero. El Kun, amigo de Messi, con quien acaba de ser campeón de la Copa América con la selección argentina, aceptó la oferta del Barça con la idea de compartir equipo con él por primera vez en sus carreras. Anticipó el final de sus vacaciones para ponerse a punto y ser parte del trofeo Joan Gamper, que se disputará el domingo ante la Juventus. Y se encontró con este terremoto...

Algunos de los cibernautas más optimistas recordaron cuando Diego Armando Maradona abandonó el blaugrana en el año 1984 y fue campeón del mundo en México 86?. El mundo del internet comparó la situación con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina y elevó las ilusiones de los hinchas argentinos por los aires. Además, el mercado de pases ahora tiene en cartelera a Lionel Messi y varias cuenta oficiales como la de la Ligue 1 en español o mismo Newell's, bromeó al respecto.

LOS MEJORES MEMES DE LA PARTIDA DE LA PULGA DEL BARCELONA

