Es injusto que se pierdan los bienes en los clubes, Brumec sobre el proyecto en los juicios laborales

«El día jueves lo presenté al proyecto y tomó estado parlamentario, se gira a las comisiones dentro del Senado. Se analiza, una vez que se da despacho pasa a votación y tiene medida sanción y pasa a Diputados. Ahí, se hace el mismo proceso y si se aprueba pasa a ser ley, pero por ahora tomó estado parlamentario», comenzó diciendo.

Un poco más sobre el proyecto: «Se trata de la inembargabilidad de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones que realizan las actividades deportivas. Para que se entienda un poco mejor, cuando uno tiene un casa y le hacen un juicio es un bien inembargable porque es un patrimonio de uno».

«Para nosotros, los clubes tienen una función tan importante social, en la formación, en la educación de los chicos y por esos también tienen que tener esta función de ser inembargables. Esto lo tratamos con la Liga Catamarqueña y tiene que ver con que se le hacen juicios a los clubes que son impagables para los mismos y ahí comienza a embargar bienes de los clubes», siguió.

Agregó: «Lo que hay en los clubes es pertenencia de la sociedad, de los socios, es patrimonio del club. Otro de los artículos dice que solamente puede ser embargado hasta el 20% de los ingresos del club, si tiene ingresos de socios, ingresos de algún deporte, de algún aporte estatal, de algún alquiler. Solo el 20% se puede utilizar para pagar juicios».

Fue contundente: «Podemos pensar en un montón de gente que actuó de mala fe, que le dieron una mano, un trabajo y después hicieron juicio. Sino también recordemos de ese caso de un famoso empresario que fue dirigente del club y le terminó quitando un tinglado de la institución».

Sobre la actualidad: «Con la mala situación que estamos viviendo por la pandemia, los clubes no tienen ingresos, están sufriendo y hay miles de demandas en contra de las instituciones y no podemos permitir que se pierda el patrimonio en los clubes. Ese es el espíritu del proyecto».

Se habló del caso Polonio en contra de Villa Cubas: «Nosotros incluimos algunos artículos para que no se produzcan embargos, pusimos artículos para que donde depende esté la demanda, los clubes puedan apelar. No ponemos en duda si son justos los juicios laborales pero si es injusto que se pierda que un bien mueble o inmueble de un club se pierda por un juicio. Es injusto para la sociedad, para el socio».

«Yo no estoy hablando que los casos no sean justos en algunos de los casos porque hubo casos que se aprovecharon de los clubes para ganar dinero. Esa es la idea y ojalá me acompañen, en el Senado estoy convencido y después en Diputados para que se apruebe rápido», concretó el senador que confía que se apruebe el proyecto que puede ser de mucha ayuda para los clubes.