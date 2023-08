Exitoso Torneo Interprovincial de Hockey Masculino en Fray

Con la presencia de equipos de diferentes puntos de la provincia se llevó a cabo este viernes el Torneo Interprovincial de Hockey Masculino en Fray.

El evento se desarrolló en la nueva cancha de Hockey Municipal con que cuenta el departamento y que viene siendo el epicentro de importantes eventos deportivos.

El torneo que se disputó el día de la Autonomía Provincial contó con tres categorías cuyo liderazgo quedó repartido entre equipos del interior Provincial.

En sub 14 se consagró campeón El Bañado de Santa Rosa y sub campeón Foxes de Lavalle.

En sub 16 el campeón fue Muni de Tinogasta y sub campeón Ferro de Andalgalá.

Sub 20 el liderazgo fue para Ferro de Andalgalá y sub campeón quedó Muni de Tinogasta.

El intendente Guillermo Ferreyra junto a la Secretaria de Desarrollo Social Alejandra Benavidez y la Jefa de Deportes Andrea Moreschini fueron los encargados de realizar la entrega de premios.

El intendente se mostró orgulloso de la vida que ha cobrado el predio recientemente inaugurado y que ya en tan poco tiempo se haya convertido en el lugar elegido por deportistas de toda la provincia y el país.

Vale la pena destacar que el fin de semana pasado se desarrolló el Campeonato Argentino Femenino sub 16 de NOA y Cuyo que generó un gran impacto en el departamento y en la provincia.