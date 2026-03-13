Se viene la carrera por el Síndrome de Down: deporte, inclusión y solidaridad

Este sábado 21 de marzo a partir de las 15, se pondrá en marcha una cruzada deportiva de solidaridad y amor por las personas con síndrome de Down, una iniciativa que combina actividad física, compromiso social y participación comunitaria.

La propuesta está organizada por el grupo de padres "La suerte de tenerte", que impulsa esta actividad con un mensaje central sintetizado en el lema "El amor no cuenta cromosomas", una consigna que busca reforzar la idea de inclusión, acompañamiento y reconocimiento de las personas con síndrome de Down dentro de la comunidad.

La carrera se desarrollará en Valle Viejo, con largada y llegada en el Parador, y se presenta como una convocatoria abierta en la que podrán participar atletas, familias, niños y corredores aficionados, en una jornada que combinará competencia y participación recreativa.

Dos distancias para convocar a toda la comunidad

El evento deportivo está diseñado para permitir la participación de corredores con distintos niveles de experiencia. Por ese motivo se definieron dos modalidades de competencia, que permiten integrar tanto a atletas experimentados como a quienes desean sumarse de forma participativa.

Las distancias previstas para la carrera son:

3 kilómetros participativa

5 kilómetros competitiva

De acuerdo con la organización, la actividad contará con todas las categorías, permitiendo la participación de atletas federados y libres, además de niños de todas las edades, lo que refuerza el carácter inclusivo y comunitario de la convocatoria.

La iniciativa apunta a transformar el deporte en un espacio de encuentro, en el que la competencia conviva con la participación familiar y con la visibilización de una causa social.

El circuito por Avenida Costanera

El recorrido de la prueba se desarrollará íntegramente sobre Avenida Costanera, atravesando distintos puntos del circuito urbano de Valle Viejo. El trazado previsto para la carrera comprende:

Parador - Rotonda Ruta 1

Ruta 1 - Rotonda Camino a la Virgen

Regreso al Parador

Este circuito permitirá completar las distancias establecidas en el evento, manteniendo como punto central el Parador de Valle Viejo, que funcionará como lugar de concentración, largada y llegada de los participantes.

Coordinación deportiva y fiscalización

La organización del evento contará con un esquema técnico que garantizará el desarrollo deportivo de la prueba.

La coordinación general estará a cargo del atleta Diego Maidana, mientras que la fiscalización será realizada por la Agrupación de Atletas Veteranos y Fortaleza Corre, instituciones vinculadas al desarrollo de competencias atléticas en la provincia.

Además, la carrera contará con el auspicio de las municipalidades de Capital y de Valle Viejo, lo que permitirá acompañar la realización de la actividad desde el ámbito institucional.

Este respaldo contribuye a consolidar el evento como una propuesta deportiva organizada dentro del calendario atlético local.

Un llamado solidario a la comunidad atlética

Más allá de la competencia, la carrera tiene un fuerte componente solidario. La organización destacó que esta prueba de amor y solidaridad requiere del apoyo de la comunidad deportiva para fortalecer el reconocimiento a los participantes.

En ese sentido, se solicitó la colaboración de la comunidad atlética mediante la donación de trofeos y medallas, que serán destinados a la premiación de los corredores que participen del evento.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto: Teléfono: 3834252097. La convocatoria busca reforzar el espíritu colectivo que caracteriza a la actividad, en la que el deporte se convierte en un vehículo para promover valores de inclusión y acompañamiento.

Inicio del calendario atlético anual

La carrera no solo tendrá un significado social, sino también un valor deportivo dentro del circuito atlético provincial. Según se informó, la prueba abrirá el calendario de la Agrupación de Atletas Veteranos "Pedro Arias", marcando el inicio de las actividades competitivas del año para esta institución.

Además, la competencia sumará puntos para el campeonato anual, lo que permitirá a los corredores que participen comenzar a acumular unidades dentro del sistema de clasificación del circuito.

De esta manera, la jornada reunirá dos dimensiones complementarias: por un lado, el carácter competitivo propio de una carrera atlética y, por otro, el sentido solidario que impulsa el grupo organizador.