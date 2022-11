Falleció José Luis Brandán, jugador de Policial

Este sábado falleció José Luis Brandán de 33 años, jugador de Atlético Policial, según informó el Club a través de redes sociales. Brandán había sido internado en Hospital San Juan Bautista a raíz de una gastritis. Allí se le detectó un problema cardíaco congénito por lo cual fue trasladado en avión sanitario a la provincia de Córdoba, donde permaneció internado en el Hospital San Roque, donde debido a su delicado estado, falleció.

Hace diecinueve días Brandán había jugado su último partido frente a San Lorenzo de Alem, el domingo 30 de octubre.

A raíz de la lamentable noticia, el Club Atlético Policial había solicitado al Consejo Federal de la AFA cancelar el partido que se disputaba esta tarde, no obstante, según la entidad, este no podría suspenderse debido a que no se trató de una muerte violenta.

Por esta razón, esta tarde, en medio de un profundo dolor, se disputa el partido entre Policial y San Lorenzo de Alem en el Estadio Bicentenario.

Luego de trascender la noticia de su fallecimiento, todas las entidades deportivas expresaron sus condolencias por tan luctuoso hecho.