Fernando Alonso: un regreso impresionante en 2023 con Aston Martin

Antes de la temporada 2023, pocos creían que el fichaje de Alonso por Aston Martin se convertiría en uno de los grandes acontecimientos de la Fórmula 1. El equipo había terminado la temporada anterior en la mitad del pelotón y no se le consideraba candidato al podio. Sin embargo, en los test de pretemporada quedó claro que el AMR23 era un monoplaza prometedor: estable, rápido y con excelente manejo. Alonso comprendió rápidamente que tenía la oportunidad de volver a luchar por los puestos de cabeza. Su experiencia, precisión y capacidad de adaptación al coche convirtieron a Aston Martin en la gran sorpresa de la primera parte del campeonato.

Serie de podios y consistencia en la pista

El inicio de la temporada se convirtió sin duda en un verdadero espectáculo. Alonso logró podios consecutivos en Bahréin, Arabia Saudita y Australia, sus tres mejores carreras seguidas. Con estas actuaciones, el piloto demostró al público:

Alta velocidad en las clasificaciones;

Capacidad para cuidar los neumáticos mejor que muchos rivales;

Estrategia táctica inteligente;

Adelantamientos limpios y seguros.

Incluso cuando el monoplaza estaba ligeramente por detrás de Red Bull y Mercedes, Alonso sumaba puntos de manera constante y se mantenía en el Top 5 del campeonato de pilotos. Su estilo de conducción seguro y preciso ayudaba al equipo en prácticamente cada carrera.

Por qué Alonso volvió a ser la estrella del campeonato

El regreso de Alonso en 2023 se discutió tanto como el dominio de Verstappen. Pero, ¿por qué destacó tanto?

La edad no fue un obstáculo: a sus 41 años, luce mucho más joven que otros pilotos y mantiene una condición física impecable. Llevó a Aston Martin al nivel de los equipos punteros. Se convirtió en uno de los pilotos más consistentes de la temporada. Su carácter combativo captó la atención de aficionados y medios.

La temporada 2023 confirmó que el talento de Alonso no ha desaparecido y que su motivación sigue al máximo nivel. Su éxito fue una señal importante para toda la Fórmula 1: Aston Martin, considerada un equipo de mitad de pelotón, escaló rápidamente en la clasificación y se convirtió en un competidor real para los líderes. Gracias a los resultados de Alonso, el equipo ganó mayor visibilidad, atrajo inversiones y renovó su optimismo.