Ferreira, el sparring de Hugo Soto: Quiero que no me olviden, también combatí y tengo trayectoria

Se trata de José Luis "Ruso" Ferreira que fue sparring de Soto y lo acompañó ese 29 de mayo en los Estados Unidos cuando "El Chueco" se consagró.

El pasado 29 de mayo se cumplieron 22 años del título mundial de Soto y no quisimos olvidarnos de quien fue importante en su preparación, de Ferreira. En diálogo con Ringcatamarca.com, "El Ruso" recordó esa tremenda experiencia, habló de su carrera y además pidió ayuda para poder tener una salida laboral.

"Recuerdo lo mejor, ese 24 de mayo cumplí 19 años y el profe Mema me hizo un cumpleaños y el 29 de mayo sale campeón mundial Soto y yo fui su sparring", comenzó diciendo.

Todos los que colaboraron con Soto: "Estaba Chano Martínez que era el que tomaba los tiempos y le daba agua. El profe Mema era el que daba las instrucciones. Me acuerdo que esa vez vimos varias veces videos de Bonilla quien fue rival de Soto y fuimos trabajando en base a eso".

Habló más sobre la preparación para el combate que consagró a Soto: "Trabajamos pensando en el rival porque Bonilla era rápido de piernas y manos y Soto un boxeador más estático. Justo dio la casualidad que yo era rápido de piernas y eso lo ayudó mucho".

Sus comienzos: "Tenía 18 años cuando comencé a acompañarlo a Soto como sparring por Europa. Luego, en Las Vegas cuando salió campeón Soto cumplí los 19 años".

Una anécdota particular que involucra al famoso promotor de boxeo, Donald "Don" King: "Me acuerdo que el hijo de Don King me quería hacer quedar allá para que yo siga mi profesión de boxeo ahí. Yo era chico, no sabía qué hacer y perdí la oportunidad".

Lo que fue estar en Las Vegas: "Es impresionante, es una ciudad donde se mueve mucha plata. Nosotros nos levantábamos y teníamos que pasar por el casino y había gente que estaba hace días jugando".

Habló sobre si siente que la gente lo reconoce por haber sido sparring de Soto: "Algunas veces sí y otras no. La otra vez lo escuché a Soto hablar en la radio y si Chacón no le preguntaba de mí él no se acordaba". Y agregó: "Cuando Soto se fue a Japón, estuve yo, después se le dio otra oportunidad y mi responsabilidad era otra. Cuando ya fui mayor lo pude acompañar a todos lados".

Fue contundente: "Quiero que no me olviden, también fui un boxeador y tengo mi trayectoria. Pude pelear con los mejores, gane y perdí. No solo de las cosas malas se tienen que acordar sino que también de las cosas buenas".

Cerró: "Yo también pido una oportunidad para poder enseñar lo que sé. Hasta ahora nadie me dio una chance, un trabajo, lo que quiero es poder enseñar a los chicos, estamos en busca de eso y ojalá se dé".

Su trayectoria

Desde los 18 años fue sparring de Hugo Soto todavía peleando en el amateurismo. Su debut como profesional llegó a sus 23 años, con un triunfo en la provincia de Buenos Aires ante Alfredo Rivero.

En su haber, tiene 25 peleas donde ganó 19 y perdió cinco. El más conocido como “El Ruso” peleó dos veces por el título argentino, una dentro de los 48kg ante Luis Lazarte y también combatió por el título Interamericano ante Diego Silva.

Su retiro fue el 12 de septiembre del 2008 ante Marcelo Gómez en la provincia de Catamarca.