Fin de la travesía para Manu La Serna en el Challenger de Buenos Aires

La prometedora semana de Manuel La Serna en el Challenger de Buenos Aires llegó a su fin este jueves. En un duelo de alta intensidad marcado por la paridad y las condiciones climáticas extremas, el tenista de Catamarca se despidió en la instancia de cuartos de final tras caer ante el experimentado italiano Franco Agamenone (306° ATP) con parciales de 7-6 (5) y 6-3.

El juvenil catamarqueño saltó a la arcilla porteña con una determinación admirable. Gracias a un juego de base sólido, La Serna logró quebrar el servicio de su rival en dos ocasiones para adelantarse con un contundente 4-0. Sin embargo, en ese momento emergió el oficio de Agamenone.

El europeo, de 32 años, apeló a su experiencia para enfriar el encuentro y empezar a descontar la diferencia. La paridad llevó la definición al tie break, donde el italiano estuvo más fino en los puntos clave para cerrarlo por 7-5, dejando al argentino sin la recompensa de un set que parecía tener controlado.

La segunda manga mantuvo la tónica de lucha, pero el desgaste empezó a pasar factura. Las altas temperaturas y la exigencia acumulada durante la semana hicieron mella en el físico de "Manu", quien batalló hasta el final pero terminó cediendo el parcial por 6-3.

La derrota no empaña un desempeño histórico para su carrera. Con los puntos obtenidos, se estima que La Serna escalará hasta el puesto 350 del ranking ATP.

Sin tiempo para el descanso, el catamarqueño partirá este sábado rumbo a Brasil, donde disputará el segundo certamen de esta gira sudamericana de Challengers, buscando mantener la inercia ganadora y seguir escalando en el escalafón mundial.