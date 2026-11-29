Franco Colapinto largará desde la 14ª posición en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, después de no conseguir avanzar a la Q3 durante la clasificación del sábado. El piloto argentino tendrá por delante una competencia que se presenta exigente, tanto por las características del circuito de Lusail como por las dificultades que anticipó en relación con el rendimiento y el desgaste de los neumáticos.

El resultado clasificatorio también dejó fuera de la última instancia a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien partirá desde el 12° lugar. De esta manera, los dos Alpine afrontarán la carrera con el objetivo de mejorar sus posiciones y encontrar oportunidades para acercarse a la zona de puntos.

La competencia principal se disputará este domingo 29 de noviembre a las 13, hora de Argentina, en una jornada en la que la administración de los neumáticos y las decisiones estratégicas tendrán un papel determinante, de acuerdo con las dificultades señaladas por el propio Colapinto.

El argentino reconoció que el escenario no será sencillo y que las posibilidades de avanzar dependerán, en buena medida, de cómo puedan gestionar el desgaste durante las vueltas de carrera. La exigencia del asfalto de Lusail sobre las gomas aparece como uno de los principales condicionantes para los pilotos y los equipos.

George Russell consiguió la pole position

En la clasificación, George Russell se quedó con la pole position y encabezará la parrilla de largada con su Mercedes. Su compañero de equipo, Kimi Antonelli, ocupará el segundo lugar, por lo que la primera fila estará integrada completamente por los dos pilotos de la escudería alemana.

Detrás de ellos partirán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que la tercera fila tendrá a Isack Hadjar y Max Verstappen, ambos de Red Bull. Charles Leclerc, con Ferrari, se ubicó en el séptimo puesto, seguido por Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

La clasificación dejó así una distribución de pilotos de distintas escuderías en las primeras posiciones, mientras que Alpine tendrá a sus dos representantes fuera de los diez primeros lugares. Gasly comenzará desde el 12° puesto y Colapinto lo hará desde el 14°, con el desafío de recuperar terreno durante la competencia.

Para el argentino, el punto de partida implicará buscar alternativas desde las primeras vueltas, aunque sin perder de vista el comportamiento de los neumáticos. La estrategia será especialmente importante debido a que la carrera contempla dos paradas obligatorias, una condición que, según explicó, dificulta encontrar diferencias significativas entre los competidores.

La estrategia y el desgaste de los neumáticos

De cara a la competencia de este domingo, Colapinto anticipó que el escenario estratégico será complejo. En declaraciones realizadas a ESPN, el piloto explicó que será necesario asumir riesgos, aunque también advirtió que la degradación de los neumáticos puede condicionar las posibilidades de avanzar posiciones.

"Hay que arriesgar, la estrategia va a ser difícil. Es algo complicado marcar diferencia mañana porque hay dos paradas obligatorias", señaló al analizar las condiciones que deberán afrontar los pilotos durante la carrera. La referencia a las dos detenciones obligatorias se suma a las exigencias que presenta el asfalto de Lusail sobre las gomas. En ese contexto, la administración del desgaste será uno de los aspectos centrales para intentar sostener el ritmo y evitar que la degradación limite el rendimiento del monoplaza.

Colapinto también se refirió a las expectativas de Alpine para la carrera y reconoció que los datos disponibles no permiten anticipar un panorama favorable en cuanto al comportamiento de los neumáticos.

"Vamos a dar lo mejor para dar un salto mañana e intentar no gastar la goma, pero viendo la degradación que tenemos, no tiene la mejor pinta. Vamos a ver qué pasa, lo intentaremos", expresó.

Sus palabras reflejaron la dificultad que anticipa para la competencia, aunque también dejaron en claro la intención de buscar una mejora respecto del resultado obtenido en la clasificación. El objetivo será aprovechar las oportunidades que puedan presentarse y avanzar dentro de una carrera en la que la estrategia y el cuidado de los neumáticos tendrán una incidencia importante.

El balance del sábado y los aprendizajes para Alpine

Más allá de la frustración por no haber conseguido avanzar a la Q3, el piloto argentino también puso el foco en la información que el equipo pudo reunir durante la actividad. En su balance oficial, reconoció que el resultado clasificatorio fue difícil de asimilar, pero destacó la importancia de aprovechar los datos obtenidos para continuar con el desarrollo de Alpine.

"No podemos negar que es duro, que no es una linda sensación y que será una carrera difícil y exigente para los neumáticos. Intento sacar lo positivo y, como equipo, ya estamos tomando aprendizajes de esto para la próxima temporada para ser más consistentes en todo tipo de circuitos", sostuvo.

De esta manera, Colapinto planteó dos dimensiones para analizar el fin de semana: por un lado, la necesidad inmediata de afrontar una carrera exigente e intentar mejorar su ubicación; por otro, el valor de la información recopilada para que el equipo pueda trabajar en su rendimiento futuro.

El argentino reconoció que no avanzar a la última instancia de clasificación representa un resultado adverso, pero consideró que la experiencia también puede aportar elementos para buscar una mayor regularidad en diferentes tipos de circuitos durante la próxima temporada.

Así quedó la parrilla de largada del Gran Premio de Qatar

La clasificación determinó el siguiente orden de partida para la competencia de este domingo en Lusail:

George Russell - Mercedes.

Kimi Antonelli - Mercedes.

Lando Norris - McLaren.

Oscar Piastri - McLaren.

Isack Hadjar - Red Bull.

Max Verstappen - Red Bull.

Charles Leclerc - Ferrari.

Arvid Lindblad - Racing Bulls.

Lewis Hamilton - Ferrari.

Liam Lawson - Racing Bulls.

Oliver Bearman - Haas.

Pierre Gasly - Alpine.

Gabriel Bortoleto - Audi.

Franco Colapinto - Alpine.

Nico Hülkenberg - Audi.

Carlos Sainz - Williams.

Alexander Albon - Williams.

Rafael Camara - Haas.

Fernando Alonso - Aston Martin.

Lance Stroll - Aston Martin.

Valtteri Bottas - Cadillac.

Sergio Pérez - Cadillac.