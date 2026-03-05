Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del GP de Australia

La primera práctica libre (FP1) de la temporada 2026 de la Fórmula 1, correspondiente al Gran Premio de Australia, ofreció un inicio intenso y, sobre todo, lleno de contratiempos mecánicos que condicionaron la sesión. Franco Colapinto, representante argentino en la categoría, completó su participación con un tiempo de 1:23.325, ubicándose en el decimosexto lugar, a más de tres segundos de la punta. Su única dificultad significativa fue un despiste en la curva 3, que lo llevó a tocar el pasto, sin mayores consecuencias para su rendimiento general.

La sesión, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquila. Desde el inicio, varios pilotos enfrentaron problemas técnicos que interrumpieron el flujo normal del entrenamiento. El Racing Bulls del inglés Arvin Limdblad se detuvo antes de poder abandonar los boxes, mientras que el australiano Oscar Piastri, de McLaren, reportó inconvenientes con el acelerador, incapaz de entregar la potencia deseada.

Problemas mecánicos como protagonistas

Uno de los hechos más destacados de la FP1 fue la magnitud de los problemas mecánicos que afectaron a varios equipos, algo poco habitual en años recientes. Entre los casos más relevantes:

Fernando Alonso (Aston Martin): no pudo rodar durante toda la sesión debido a problemas en su motor Honda, recordando las dificultades que enfrentó la marca entre 2016 y 2017 con McLaren.

Lance Stroll (Aston Martin): debió abortar su participación por problemas con la unidad de potencia, dejando al equipo en una situación complicada.

Alexander Albon (Williams): perdió potencia en plena recta, obligando a interrumpir su recorrido y volver al box.

Lando Norris (McLaren): experimentó dificultades al cambiar marchas, evidenciando un problema en la caja de cambios a solo siete minutos de iniciada la práctica.

Estos incidentes dejaron en claro que la primera prueba del año no sería simplemente un ejercicio de adaptación, sino un verdadero desafío para pilotos y equipos frente a las nuevas configuraciones mecánicas.

Colapinto: estabilidad en medio del caos

En este contexto, la actuación de Franco Colapinto puede considerarse sólida. El piloto argentino enfrentó únicamente un pequeño incidente al excederse en la frenada de la curva 3, bloqueando los neumáticos y tocando el césped, pero logró mantener un desempeño constante durante el resto de la sesión. Su tiempo lo colocó dos puestos por encima de su compañero de equipo y principal rival, Pierre Gasly, lo que representa un indicador positivo de adaptación y consistencia en un auto que aún no se destacó por su ritmo.

La punta de la práctica y la referencia de rendimiento

El mejor registro de la FP1 fue obtenido por Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, quien detuvo el cronómetro en 1:20.267 sobre el final del entrenamiento. El podio virtual de la sesión lo completaron:

Lewis Hamilton (Ferrari): segundo lugar, a cuatro décimas de Leclerc.

Max Verstappen (Red Bull): tercero con un tiempo de 1:20.789.

Estos tiempos reflejan la competitividad inicial de los equipos punteros, mientras que el resto del pelotón deberá ajustar su desempeño y resolver problemas técnicos antes de la clasificación.

Perspectivas para la FP2

La segunda práctica libre se llevará a cabo a las 2:00 de la madrugada del viernes, horario argentino, y permitirá a los pilotos probar sus autos en el mismo horario de la clasificación, habitualmente bajo condiciones climáticas similares. Para Colapinto, esta será una oportunidad clave para mejorar su ritmo y consolidar su posición dentro del grupo medio, mientras que los equipos afectados por problemas mecánicos buscarán recuperar tiempo perdido y afinar detalles cruciales de sus unidades de potencia.

En síntesis, la FP1 del Gran Premio de Australia dejó una mezcla de rendimiento destacado y dificultades técnicas: mientras pilotos como Leclerc, Hamilton y Verstappen marcaron la pauta, otros, incluidos Alonso, Stroll y Albon, enfrentaron serios obstáculos. En medio de todo, Franco Colapinto consiguió mantener la estabilidad y dejó señales de crecimiento, anticipando un fin de semana donde la estrategia, la confiabilidad mecánica y la precisión en pista serán decisivas.