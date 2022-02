Gallardo: No me parece lógico que el VAR llegue a mitad del torneo

"No me parece lógico que el VAR llegue a mitad del torneo. No sé cuáles son las razones, me hubiera gustado que llegara al inicio".

Marcelo Gallardo ni dudó cuando fue consultado en la conferencia de prensa de este viernes sobre la incorporación del VAR en el fútbol argentino, que será en la octava fecha de esta Copa de la LPF. Acostumbrado a convivir con él en los partidos de Copa Libertadores deseó que los árbitros "estén preparados para hacerlo de la mejor manera posible". "Igual, seguirá habiendo ciertas injusticias con el VAR mismo también: en definitiva las decisiones las toman las personas", amplió.

"De por sí es difícil dirigir en el país por cómo somos los argentinos en general, y si se comienza en la fecha 8... Igual, bienvenido sea", agregó el Muñeco sobre la tecnología. Las salas desde donde se llevará a cabo el videoarbitraje ya fueron presentadas por Claudio Tapia en el predio de Ezeiza, aunque todavía hay algunas dudas operativas: la seguidilla de partidos de la Copa de la Liga Profesional exigirá a veces transmisiones en simultáneo hacia diferentes estadios, desde donde se intercambiará la señal con la TV.

"Ahí hay que acomodar un poco las cosas, es normal en el fútbol argentino esto ya. Lo que tiene que suceder es que los árbitros se puedan preparar bien, no importa si se demora un poco más la implementación, para otro torneo", explicó Gallardo, criticando a la dirigencia del fútbol local por la tardía implementación en este campeonato.