Gimnasia y Atlético Tucumán repartieron puntos en La Plata

Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán empataron 1 a 1 por la fecha 12 del Torneo Clausura y no pudieron subir posiciones en la Zona B.

Los goles llegaron sobre el final del partido. A los 38 minutos del segundo tiempo, Lautaro Godoy abrió la cuenta para Atlético Tucumán.

Ya en tiempo agregado, a los 48, el VAR revisó una acción y terminó concediendo pena para Gimnasia de La Plata. Luego de eso, a los 50, Marcelo Torres cambió por gol y puso el 1 a 1 definitivo.

Ambos equipos llegaban bien perfilados para sumar puntos y tener aspiraciones en la clasificación a los playoffs. Sin embargo, luego del partido, el equipo tucumano quedó fuera de los primeros 8, y el conjunto platense se mantiene sexto.

En el caso de Gimnasia, suma 45 puntos en la tabla anual y está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, podría ser alcanzado por River, quien tiene 42 y también debe el partido contra Sarmiento de Junín.

El caso de Atlético es diferente: el único vehículo al que puede aspirar para entrar a la Copa Libertadores es ganando el Torneo Clausura, ya que en la anual tiene 28 puntos.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Huracán el jueves 15 desde las 20. Atlético Tucumán, por su parte, recibirá a Rosario Central el sábado 17, también a las 20:00 hs.