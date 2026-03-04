Paro en el fútbol argentino: la suspensión de la fecha 9 podría extenderse

El fútbol argentino se encamina hacia una semana de fuerte tensión institucional y deportiva. El paro que comenzará el jueves 5 de marzo ya tiene consecuencias directas en el calendario del Torneo Apertura, pero la situación podría agravarse aún más: existe la posibilidad concreta de que la suspensión se extienda una semana adicional.

La medida de fuerza fue inicialmente planificada para coincidir con las fechas en las que debían presentarse a declarar en indagatoria el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. Sin embargo, la reciente decisión judicial de aplazar esas citaciones modificó el escenario y abrió un nuevo interrogante para la conducción del fútbol nacional.

La consecuencia inmediata de esa modificación es que la protesta, originalmente pensada para impactar en una jornada del campeonato, podría extenderse también a la fecha 10, ampliando la paralización de la competencia.

Un paro que ya afecta el calendario del campeonato

La decisión de detener la actividad ya fue tomada y ratificada por las autoridades correspondientes. Como resultado, la fecha 9 del Torneo Apertura no se disputará el próximo fin de semana, como estaba previsto en el calendario original.

En cambio, esa jornada fue reprogramada para el primer fin de semana de mayo, un movimiento que altera significativamente la planificación deportiva del torneo.

La situación se vuelve más compleja si se considera el contexto general del campeonato. En el fútbol argentino existe un apuro evidente por cerrar el Torneo Apertura en los plazos establecidos, principalmente para evitar que la competencia se superponga con la disputa del Mundial 2026.

Ese objetivo organizativo ahora convive con un escenario cargado de mensajes políticos e institucionales, donde las decisiones deportivas quedan inevitablemente atravesadas por los acontecimientos judiciales que involucran a la conducción de la AFA.

El cambio de abogados y la nueva fecha de indagatoria

El motivo que desencadenó la postergación de las declaraciones judiciales tiene un origen concreto: Tapia y Toviggino decidieron cambiar de abogados en la causa que los involucra.

Los nuevos letrados solicitaron un plazo adicional de una semana para interiorizarse de todos los detalles y pormenores del expediente. Ese pedido fue finalmente aceptado, lo que provocó el desplazamiento de las citaciones a indagatoria.

Este cambio tiene una consecuencia directa en la agenda deportiva. La nueva fecha fijada para las declaraciones coincide ahora con la disputa de la décima jornada del Torneo Apertura.

Entre los partidos programados para ese día figura, por ejemplo, el encuentro entre Huracán y River, uno de los compromisos destacados de esa fecha.

Frente a ese cruce de agendas, la Asociación del Fútbol Argentino deberá tomar una decisión que podría resultar incómoda para los clubes participantes.

El impacto en los clubes y en la preparación de los futbolistas

La reorganización del calendario ya genera preocupación en el entorno del fútbol argentino, particularmente por el impacto físico y deportivo que puede tener sobre los planteles.

La reprogramación de la fecha 9 para el primer fin de semana de mayo implica ubicar esa jornada en un momento extremadamente sensible del campeonato.

El cronograma quedaría configurado de la siguiente manera:

La fecha 9 se disputaría una semana después de la organización de la última jornada del torneo.

Ese mismo partido quedaría apenas una semana antes del inicio de los playoffs.

Este esquema reduce los tiempos de descanso y recuperación para los futbolistas en un momento del calendario donde la exigencia física alcanza su punto más alto.

Si finalmente se decidiera postergar también la fecha 10, el problema podría agravarse aún más, ya que el desplazamiento de otra jornada volvería a comprimir el calendario competitivo.

En ese contexto, los clubes se enfrentarían a un escenario donde la planificación deportiva, los tiempos de recuperación y la gestión de cargas físicas quedarían severamente condicionados.

La causa judicial contra Tapia y Toviggino

El trasfondo de toda esta situación es una causa judicial que involucra directamente a los máximos dirigentes del fútbol argentino.

La investigación apunta a una supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones vinculada a obligaciones fiscales y previsionales.

Según el expediente, los montos investigados corresponderían a:

Retenciones impositivas

Aportes de seguridad social

El período bajo análisis abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

Dentro de las medidas judiciales adoptadas inicialmente, tanto Claudio "Chiqui" Tapia como Pablo Toviggino tenían prohibida la salida del país. Sin embargo, el presidente de la AFA obtuvo posteriormente un permiso especial para viajar al exterior en caso de asistir a compromisos oficiales.

Uno de esos eventos internacionales será el próximo Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Un conflicto que trasciende lo deportivo

El escenario actual refleja cómo las decisiones institucionales, judiciales y políticas se entrecruzan con el calendario deportivo del fútbol argentino.

Lo que comenzó como una medida de protesta limitada a una jornada del campeonato ahora amenaza con reconfigurar el desarrollo completo del Torneo Apertura, generando incertidumbre tanto en los clubes como en los protagonistas del juego.

En un contexto donde la organización del torneo ya estaba condicionada por la necesidad de evitar conflictos con el calendario internacional rumbo al Mundial 2026, la eventual extensión del paro suma un nuevo factor de tensión que obliga a la AFA a evaluar cuidadosamente sus próximos pasos.

La resolución que adopten las autoridades en los próximos días no solo definirá si la décima fecha también se suspende, sino que también marcará el rumbo inmediato de un campeonato que hoy se encuentra atravesado por uno de los episodios institucionales más delicados del fútbol argentino reciente.