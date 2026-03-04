El taekwondo pone en marcha su temporada: la Escuela Han Chang Kim retoma sus actividades

Este martes 3 de marzo, la disciplina del taekwondo recupera su protagonismo en la agenda deportiva local. La Escuela Han Chang Kim, filial Catamarca, abre nuevamente sus puertas para recibir a todos los interesados en integrarse a la práctica de este arte marcial. Las actividades tendrán como sede de entrenamiento las instalaciones del Centro de Jubilados Andalgalá, espacio que funcionará como el epicentro de formación para las nuevas generaciones de atletas y alumnos avanzados.

Cronograma de clases y segmentación por edades

La institución ha definido una estructura de horarios organizada para garantizar un aprendizaje acorde a las etapas de desarrollo de los practicantes. El dictado de clases se llevará a cabo los días martes y jueves, bajo el siguiente esquema:

Primer turno: Destinado a niños de 5 a 12 años , en el horario de 18:00 a 19:30 horas .

Destinado a niños de , en el horario de . Segundo turno: Orientado a alumnos de 12 años en adelante, desarrollándose de 21:00 a 22:30 horas.

Proyectos y el horizonte competitivo de mayo

El maestro Pablo Moyano expresó las altas expectativas que rodean este inicio de ciclo, señalando que cuentan con varios proyectos que esperan cumplir a lo largo del año. "Trataremos de estar a la altura de todos los eventos en los que podamos asistir", afirmó el docente, quien también destacó que la prioridad será el trabajo enfocado en la parte deportiva.

La planificación del cuerpo técnico está condicionada a la consolidación del alumnado, observando que muchos jóvenes alternan la disciplina con otras actividades. No obstante, el objetivo principal es la preparación para el primer torneo nacional, programado para el mes de mayo, cita a la cual la escuela intentará asistir con su delegación.

Capacitación técnica y el proyecto del campus deportivo

Más allá de la instrucción regular, la filial Catamarca busca jerarquizar su enseñanza mediante eventos de formación específica. En este sentido, Moyano explicó que existe la posibilidad de realizar en el departamento Andalgalá la clínica de pecheras deportivas, una actividad que quedó pendiente del año pasado y que podría concretarse en el mes de abril.

Asimismo, el instructor manifestó su intención de organizar un campus deportivo en la zona aprovechando sus vínculos con colegas de otras provincias. Sin embargo, aclaró que la concreción de este proyecto depende de factores externos como los costos logísticos y la compatibilidad de los tiempos de su maestro, elementos fundamentales para garantizar la excelencia académica de la propuesta.