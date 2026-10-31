Las tres dudas del Superclásico: qué puestos deben definir Arruabarrena y Ponzio

A dos días del Superclásico en la Bombonera, Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio trabajan por definir su equipo titular. Si bien tienen prácticamente su once terminado, ambos continúan con algunas dudas sobre la mesa por la recuperación física de sus jugadores.

Por el lado de Boa, la incógnita de Arruabarrena reside en el ataque, donde Leonel Flores parece haber conservado su lugar y la pelea se centra entre Sebastián Villa o Alan Velasco.

De la decisión dependerá del perfil de ataque que quiera el DT para el Superclásico. Si busca un equipo más vertical y desequilibrante por los costados, Flores y Villa aparecen como las opciones principales. En cambio, si la idea es tener mayor control de pelota, Velasco podría meterse en el once.

El exIndependiente dejó atrás un desgarro en el aductor izquierdo y sumó minutos el pasado domingo en el Libertadores de América. En caso de que su participación en los últimos entrenamientos guste en el cuerpo técnico, no sería una sorpresa verlo dentro del once.

Por su parte, River tiene una vacante por definir en el ataque y otra en el mediocampo: Lucas Beltrán o Sebastián Driussi y Aníbal Moreno o Lucas Silva.

A pesar de que Driussi dejó atrás una dolencia y ya se entrenó con normalidad, el rodaje y las últimas presentaciones de Beltrán lo posicionan como el candidato a arrancar de titular.

Para el mediocampo, el DT de River esperará a Moreno hasta último momento. Sin embargo, el panorama inmediato del exPalmeiras no es plenamente favorable: en el entrenamiento del jueves, el volante trabajó de manera diferenciada tras resentir una molestia lumbar, lo que motivó a que Lucas Silva ocupe su lugar en la práctica formal con los potenciales titulares para ir desde el arranque en la Bombonera.

Y aunque Marcos Acuña era otro de los que llegaba con dudas por un traumatismo en su pie izquierdo, en los últimos días logró completar las prácticas con normalidad. De esa forma, el Huevo le ganaría la pulseada a Francisco Ortega.

Las probables formaciones del Superclásico

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

Cuándo se juega el Superclásico entre River y Boca por el Torneo Clausura

El partido entre Boca y River por el Torneo Clausura se jugará este domingo 1° de noviembre a las 15:00 (hora de la Argentina) en La Bombonera.

Cómo ver el Superclásico entre Boca y River

El partido entre Boca y River se podrá ver por ESPN Premium o TNT Sports.