Habló el padre de Manuel Lanzini e ilusionó a River

River se retiró del actual mercado de pases, pero la Comisión Directiva sigue trabajando de cara a futuro y pretenden apostar a la vuelta de varios exjugadores surgidos en las inferiores para junio. Uno de los apuntados es Manuel Lanzini, quien quedará libre a mitad de año del West Ham de la Premier League. En las últimas horas, su papá Héctor se refirió a la posibilidad.

Machi, como lo conocen al padre del mediapunta, brindó una entrevista a Radio La Red en la que manifestó que la chance es real y explicó cuáles podrían ser las trabas. "Todos somos fanas de River y socios. Toda la familia. Sentarme ahí y verlo a Manu sería un orgullo, volver a compartirlo incluso con mi nieto más grande. Después acá hay un problema que es social, de vivir en un país difícil, con problemáticas económicas y de inseguridad, pero que se vuelva a poner la camiseta de River es un sueño de toda la familia", aseguró.

En la misma línea, detalló cuál es su situación en el club inglés."Está en West Ham, termina su contrato en junio y el club tiene la potestad de renovarle por dos años más. El club es excelente. Acabo de venir de Europa, tiene algunas posibilidades de ir a otro lado, pero la liga es muy competitiva, la mayoría son sociedades anónimas, no hay problemas económicos y eso ayuda al crecimiento individual. No hago futurología, pero no sé qué pensarán los dirigentes de la institución", declaró.

De todos modos, Héctor no cerró la puerta y mantiene la ilusión de los simpatizantes del Millonario de volver a ver al futbolista nuevamente con la camiseta rojiblanca."Entre su deseo de volver a River y el tema este de la seguridad se va a definir. Es un poco así, él tiene su familia y hay decisiones que son muy respetables, no define solo ni por lo que le pueda decir yo. Como situación de familia sería el tipo más feliz del mundo si veo a mi hijo de nuevo en River. Pero hay otras cuestiones", sentenció.