Habrá Superclásico: Boca y River se enfrentarán en la Fase Campeón

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán por la fase Campeonato de la Copa de la Liga Profesional (LPF), luego del sorteo registrado esta noche en un edificio de la zona de Puerto Madero, una vez finalizada la etapa clasificatoria.



El superclásico entre los máximos exponentes del balompié local se disputará por la cuarta fecha, zona A, el domingo 3 de enero de 2021, en la Bombonera.



De este modo se registrará el curioso caso de que no habrá un enfrentamiento oficial entre los dos más poderosos del fútbol argentino en toda la temporada 2020, signada por la pandemia del coronavirus que interrumpió la actividad por espacio de ocho meses.



Los dos equipos más populares de la Argentina no registran antecedentes cercanos de no haberse medido ?al menos una vez- en los diferentes años calendarios. La última temporada en la que no hubo choque entre 'millonarios' y 'xeneizes' fue 1929.

Boca y River fueron incluidos en la zona A de los equipos que pugnarán por el título en forma directa, al igual que Huracán, Independiente, Arsenal y Argentinos Juniors.



La primera fecha de este grupo, que está programada para el próximo fin de semana, comprenderá estos cotejos: River Plate-Argentinos Juniors, Boca Juniors-Arsenal y Huracán-Independiente.



En tanto, en la zona B, resultaron agrupados los equipos de Atlético Tucumán, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón de Santa Fe.



La primera jornada nucleará los siguientes enfrentamientos: Colón-Gimnasia LP; Atlético Tucumán-Banfield y San Lorenzo-Talleres.



Los ganadores de cada una de las secciones, al cabo de estas cinco fechas en las que los seis equipos se enfrentarán a partido único (todos contra todos), se medirán en una definición única el domingo 17 de enero del año entrante, en el estadio del Bicentenario de San Juan. El vencedor de ese duelo accederá a la edición 2021 de la Copa Libertadores.



En tanto también fue sorteada la etapa Complementación, en la que participarán los equipos que ocuparon las terceras y cuartas colocaciones en la primera fase del certamen que se inició el 30 de octubre pasado, el día del cumpleaños de Diego Maradona, el astro fallecido que le da nombre a la presente Copa.



En la zona A fueron incluidos Aldosivi de Mar del Plata, Rosario Central, Patronato de Paraná, Lanús, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe.

La primera jornada, pautada para el próximo fin de semana, comprenderá estos duelos: Unión-Defensa y Justicia; Aldosivi-Lanús y Rosario Central-Patronato.



En tanto, el grupo B nucleará a los equipos de Newell's Old Boys de Rosario, Central Córdoba de Santiago del Estero, Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Racing Club y Vélez Sarsfield.



Y la primera fecha tendrá estos cruces: Vélez-Racing, Newell's-Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero-Godoy Cruz.



Los conjuntos que salgan primeros en cada una de estas secciones jugarán una suerte de final preliminar para dirimir al representante que se enfrentará ?luego- al perdedor de la definición por la zona Campeonato. Ese partido, programado para el 24 de enero, en teoría, clasificará a un equipo para la edición 2022 de la Copa Sudamericana de fútbol.