Independiente cerró la pretemporada con un triunfo ante Montevideo Wanderers

Independiente derrotó 2-0 a Montevideo Wanderers en su tercer y último amistoso de la Serie Río de la Plata, en un encuentro disputado como parte de la preparación de pretemporada. Gabriel Ávalos, en dos oportunidades, fue el autor de los goles del equipo argentino.
El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros cerró el torneo de verano con un balance altamente positivo. En su recorrido por el certamen, el Rojo venció 2-1 a Alianza Lima, goleó 5-3 a Everton de Chile, superó 2-1 a Peñarol y empató 1-1 con Fénix, mostrando solidez ofensiva y variantes de juego.
Montevideo Wanderers, en cambio, atraviesa un presente adverso. El equipo uruguayo no gana desde septiembre del año pasado y llegó a este amistoso tras haber perdido 3-0 ante Juventud de Las Piedras, en los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, su último compromiso oficial.
Con esta victoria, Independiente cerró su participación en la Serie Río de la Plata invicto, dejando buenas sensaciones de cara al inicio de la competencia oficial.
Calendario de amistosos de verano
Sábado 17 de enero
• 18.00: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini (Montevideo)
• 20.00: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Parque Viera (Montevideo)
• 22.15: Peñarol vs. River Plate - Estadio Campus (Maldonado)
Domingo 18 de enero
• 21.00: Colo Colo vs. Alianza Lima - Parque Viera (Montevideo)
• 21.15: Boca vs. Olimpia - Estadio Único (San Nicolás)
Lunes 19 de enero
• 21.00: Racing (U) vs. Universidad de Concepción - Estadio Luis Franzini (Montevideo)
Martes 20 de enero
• 20.00: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas (Paysandú)
• 22.15: Cerro Largo vs. Deportes Concepción - Estadio Luis Franzini (Montevideo)
Miércoles 21 de enero
• 21.00: Peñarol vs. Colo Colo - Estadio Centenario (Montevideo)
Jueves 22 de enero
• 21.00: Wanderers vs. Universidad de Concepción - Parque Viera (Montevideo)
Viernes 23 de enero
• 20.00: Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas (Paysandú)
• 22.15: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción - Estadio Charrúa (Montevideo)
Lunes 26 de enero
• 21.00: Paysandú FC vs. Miramar Misiones - Estadio Parque Artigas (Paysandú)