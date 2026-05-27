Racing se despidió de la Sudamericana con una victoria ante Independiente Petrolero

Racing le ganó comódamente 2-0 a un modesto Independiente Petrolero de Bolivia, en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda a puertas cerradas, el delantero colombiano Duvan Vergara abrió el marcador para la ´Academia´ a los 18 minutos de juego. En el complemento, a los 14 minutos, el mediocampista Matko Miljevic selló la victoria.

Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Romero cierra decorosamente su participación en esta Copa Sudamericana en la cual quedó eliminado en la anterior fecha ante Caracas de Venezuela en condición de local, situación que decantó en la ida de Gustavo Costas como entrenador el sábado pasado.

El domingo desde las 19 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, Racing tendrá su última presentación del semestre ante Defensa y Justicia, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Por su parte, el equipo de Thiago Leitao concluye su primera aparición en la Copa Sudamericana como uno de los más goleados, con 15 tantos en contra y tan solo 3 a favor.

El sábado desde las 21 en el estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, Independiente Petrolero visitará a Real Tomayapo por la octava fecha del Campeonato boliviano.

En la noche de Avellaneda, Racing abrió el marcador con el gol del colombiano Duvan Vergara a los 18 minutos de juego. En un desborde por la derecha, el mediocampista Ignacio Rodríguez llegó al fondo y tocó a la medialuna del área donde el colombiano le pegó a colocar de primera, inflando el ángulo izquierdo del arquero Jhohan Gutiérrez.

Ya en el complemento, a los 14 minutos, el mediocampista Matko Miljevic marcó el segundo para la ´Academia´. En un error en la salida del equipo boliviano, el mediocampista Adrián Fernández recuperó, desbordó por la izquierda y tocó atrás para Miljevic que, con espacio y comodidad, le pegó cruzado y puso el 2-0.

A los 20 minutos, el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón sancionó penal para Independiente Petrolero de Bolivia, tras una infracción de Tobías Rubio sobre el brasileño Wagner Pinote.

El arquero de Racing, Facundo Cambeses, atajó el débil remate del brasileño William Barboza a la derecha del ex Banfield.

Esta es la síntesis de Racing vs Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana

Copa Sudamericana - Grupo E - Sexta fecha

Racing Club - Independiente Petrolero (Bolivia)

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda, Buenos Aires.

Presidente Perón, Avellaneda, Buenos Aires. Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

Augusto Aragón (Ecuador) VAR: Kevin Pazmiño (Perú)

Racing Club: Facundo Cambeses; Adrián Fernández, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero; Gonzalo Sosa, Alejandro Tello, Ignacio Rodríguez, Matko Miljevic, Duvan Vergara; Tomás Pérez. DT: Sebastián Romero.

Independiente Petrolero (Bolivia): Jhohan Gutiérrez; Saúl Torres, Luis Palma, Heber Leaños, Eduardo; Rudy Cardozo, Adelan, Daniel Rojas, Alan Mercado, Gustavo Cristaldo; Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitao.

Gol en el primer tiempo: 18m. Duvan Vergara (R)

Gol en el segundo tiempo: 14m. Matko Miljevic (R)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Tobías Rubio por Ezequiel Cannavo (R); 14m. William Barboza por Adelan (I) y Wagner Pinote por Gustavo Cristaldo (I); 22m. Bruno Zuculini por Adrián Fernández (R), Damián Pizarro por Tomás Pérez (R) y Rafael Lutkowski por Alan Mercado (I); 30m. Tomás Conechny por Duvan Vergara (R) y Felipe Schaare por Alejandro Tello (R); 34m. Jhunior Vera por Jhohan Gutiérrez (I) y Roberto Villavicencio por Heber Leaños (I).