Inician los clasificatorios de los Juegos Evita Nacionales

Con un imponente acto de apertura que tendrá lugar este viernes a las 15.00 horas en la sede del Club Red Stard, iniciaran en la provincia la etapa de clasificación de los deportistas locales quienes representaran a la provincia en los juegos Nacionales Evita. Las categorías son Adultos Mayores, Sub 14, Sub 17 y deporte adaptado.

En el evento deportivo, organizado por la Dirección de Deporte Social, gestión Luis Robledo –perteneciente a la Secretaria de Deportes y Recreación- se prevé contar con la presencia de los más de dos mil adultos mayores, niños, niñas y adolescentes de todo el territorio provincial, quienes ganaron en la instancia clasificatoria local a nivel municipal. Entre las disciplinas que buscará los clasificados a Mar del Plata, Técnopolis y Termas de Río Hondo, tendrán competencia en Capital, Belén, Santa María, Tinogasta y la localidad de Los Altos, en el departamento Santa Rosa.

Los Juegos Nacionales Evita buscan fomentar la integración, la formación y el desarrollo deportivo. En este sentido, las personas mayores de 60 años también participan, como cada año compitiendo en tejo, ajedrez, newcom (vóleibol modificado), tenis de mesa, sapo, orientación y pádel.

Cronograma

• Viernes 7 y sábado 8 de julio: Deporte Adaptado, Hockey masculino y femenino, Rugby y Bádminton. (Capital)

• Lunes 10 y martes 11 de julio: Adultos Mayores, Futsal masculino Sub 15 y Padel. (Capital)

• Martes 25 y miércoles 26 de julio: Atletismo Sub 14. (Capital)

• Jueves 27 y viernes 28 de julio: Atletismo Sub 17.

• Sábado 29 y domingo 30 de julio: Ciclismo; Karate; Futsal Femenino Sub 15; Triatlón; Acuatlón; Taekwondo; Gimnasia Ritmica; Gimnasia Artística y Beach Handball. (Capital)

• Lunes 31 de julio y martes 1 de agosto: Básquet Masculino 5x5 y 3x3. (Belén)

• Miércoles 2 y jueves 3 de agosto: Básquet Femenino 5x5 y 3x3. (Belén)

• Viernes 4 y sábado 5 de agosto: Mountain Bike; Levantamiento Olímpico de Pesas y Cestoball. (Santa María)

• Lunes 7 y martes 8 de agosto: Fútbol Masculino Sub 14. (Capital)

• Miércoles 9 y jueves 10 de agosto: Fútbol Masculino Sub 16. (Capital)

• Viernes 11 y sábado 12 de agosto: Fútbol 11 Femenino Sub 14; Fútbol 11 Femenino Sub 16 y Fútbol 7 Mixto. (Capital)

• Lunes 14 y martes 15 de agosto: Voley Maculino y Beach Voley Masculino. (Tinogasta)

• Miércoles 16 y jueves 17 de agosto: Voley Femenino y Beach Voley Femenino. (Tinogasta)

• Viernes 18 y sábado 19 de agosto: Handball Femenino Sub 14 y Sub 16 y Patín. (Los Altos)

• Domingo 20 y lunes 21 de agosto: Handbal Masculino Sub 14 y Sub 16 y Canotaje. (Los Altos)