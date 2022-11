Joel Menéndez se consagró Subcampeón Argentino de Ajedrez en Santiago del Estero

El joven catamarqueño Joel Menéndez logró convertirse en Sub Campeón Argentino categoría Sub 1400 en el Torneo Argentino de Ajedrez Amateur que se llevó a cabo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Menéndez viajó el pasado viernes la vecina provincia junto a la delegación de Catamarca de 24 ajedrecistas de todas las categorías para participar del Campeonato Amateur Copa Hotel Amérian 2022, organizado por la Federación Argentina de Ajedrez y el Club Caballo Blanco de Termas de Río Hondo.

El torneo comenzó el viernes 18 y finalizó este lunes. Las categorías que participaron los catamarqueños fueron Sub 2300, Sub 2000, Sub 1700 y Sub 1400.