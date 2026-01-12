Jornada histórica para Argentina en el Rally Dakar 2026: tres triunfos en una misma etapa

El Rally Dakar 2026 vivió este domingo una jornada histórica para el deporte argentino. Por primera vez desde la creación del certamen, Argentina logró tres triunfos en una misma etapa, un hito que hasta ahora solo habían conseguido potencias como Francia y España. La memorable actuación se dio durante la Etapa 7, disputada íntegramente en territorio de Arabia Saudita, y tuvo como protagonistas a Luciano Benavides, Kevin Benavides y Jeremías Gómez Ferioli, quienes se impusieron en distintas categorías.

La séptima jornada del Dakar unió las ciudades de Riad y Wadi Ad-Dawasir, con un recorrido exigente que combinó 462 kilómetros cronometrados y 414 kilómetros de enlace. El trayecto presentó sectores arenosos, tramos de alta velocidad y zonas con abundante vegetación y arbustos tupidos, lo que elevó el nivel de dificultad para los competidores.

En la categoría Motos, el gran protagonista fue Luciano Benavides. El piloto salteño, de 30 años, logró una victoria clave que lo mantiene en plena lucha por el título. Con este resultado, Benavides se consolidó en el tercer puesto de la clasificación general, pero, lo más importante, logró reducir significativamente la diferencia con su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, líder del campeonato. Tras la Etapa 7, la brecha entre ambos quedó en 4 minutos y 40 segundos, lo que alimenta las expectativas del argentino de cara a las jornadas decisivas del rally.

En la división Challenger, el desempeño argentino volvió a ser destacado. El matrimonio conformado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, actuales defensores del título, finalizó la etapa en la tercera posición. Con este resultado, se mantienen segundos en la clasificación general, a menos de tres minutos del español Pau Navarro, líder de la categoría, reafirmando su condición de candidatos al bicampeonato.

La gran noticia en Challenger, sin embargo, llegó de la mano de Kevin Benavides, quien consiguió su primera victoria en Autos dentro de esta división. El mayor de los hermanos Benavides atraviesa su primera participación en autos en el Dakar, luego de haber ganado en dos oportunidades la competencia en la categoría Motos. El triunfo no solo marcó un paso clave en su adaptación a la nueva especialidad, sino que también aportó uno de los tres éxitos que sellaron la jornada histórica para el país.

El tercer triunfo argentino llegó en la categoría Side by Side, donde Jeremías Gómez Ferioli se quedó con la victoria tras una ajustada definición. El cordobés superó por apenas siete segundos al estadounidense Kyle Chaney, en una de las llegadas más apretadas del día. Gracias a este resultado, Gómez Ferioli se ubica noveno en la clasificación general, dando un salto importante en la tabla y reforzando su protagonismo en la competencia.

Con estos tres triunfos, Argentina alcanzó un registro inédito en el Rally Dakar, consolidando una jornada que quedará grabada en la historia del certamen y del automovilismo nacional. La magnitud del logro adquiere aún más relevancia al tratarse de la carrera de rally raid más exigente del mundo, donde la resistencia, la navegación y la estrategia resultan determinantes.

En la categoría Camiones, la victoria de etapa fue para el lituano Zala Vaidotas, quien fue escoltado por el checo Ales Loprais y su compatriota Martin Macik, en una competencia que mantuvo el dominio europeo.

El Rally Dakar 2026 continuará este lunes con la disputa de la Etapa 8, que se desarrollará íntegramente en Wadi Ad-Dawasir. La jornada contará con 481 kilómetros cronometrados y 236 kilómetros de enlace, en un nuevo desafío para los competidores que buscarán consolidar posiciones en la recta final de la carrera.