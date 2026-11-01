Juegos Evita 2026: Catamarca rumbo a Mar del Plata con 350 atletas

En la mañana de este domingo, la delegación de atletas que representará a Catamarca en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026 emprendió su viaje hacia la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde participará de una nueva edición de la competencia nacional. El contingente permanecerá en territorio marplatense hasta el sábado 7 de noviembre, con deportistas provenientes de distintos puntos de la provincia.

La partida se realizó bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Deporte Social, dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación, que forma parte del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. La organización del traslado y la concentración de los participantes estuvieron a cargo de las áreas responsables de acompañar a los atletas durante esta experiencia deportiva.

Antes de iniciar el recorrido, el secretario de Deportes, Guillermo Perna, y el director de Deporte Social, Federico Andrada, estuvieron presentes para despedir a los chicos y chicas que integran la delegación. Durante el encuentro, les transmitieron sus buenos deseos para el desarrollo de la competencia y los alentaron a aprovechar la oportunidad que representa participar de un evento nacional.

La despedida también estuvo acompañada por un mensaje centrado en la experiencia personal que supone el viaje. Además de competir en sus respectivas disciplinas, los jóvenes tendrán la posibilidad de compartir jornadas con otros deportistas catamarqueños y con representantes de las demás provincias, en un espacio de encuentro que forma parte de la propuesta de los Juegos Evita.

Perna destacó la importancia de los Juegos

En el marco de la partida, Guillermo Perna expresó la satisfacción de la Secretaría de Deportes por la participación provincial y agradeció el acompañamiento de las autoridades del Gobierno de Catamarca.

"Estamos muy felices y queremos agradecerle a nuestro gobernador Raúl Jalil y a nuestra ministra Daiana Roldán por entender la importancia que tienen los Evita para los chicos, para el desarrollo deportivo", sostuvo el secretario.

Sus declaraciones estuvieron vinculadas con el significado que tiene esta competencia para los jóvenes deportistas y con la posibilidad de que puedan formar parte de una instancia nacional de participación. La presencia de Catamarca en Mar del Plata comprende tanto a atletas de disciplinas convencionales como a deportistas del deporte adaptado, con una representación territorial que alcanza a distintos departamentos.

La delegación reúne a cerca de 350 participantes, una cifra que refleja la dimensión del contingente provincial que viajó para tomar parte de esta edición. La participación se distribuirá en 35 disciplinas deportivas, organizadas en dos grandes grupos: 29 correspondientes a juveniles convencionales y seis vinculadas al deporte adaptado.

Once departamentos están presente

Uno de los aspectos destacados de la participación catamarqueña es su alcance territorial. En esta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, serán 11 los departamentos representados por sus deportistas.

La conformación del grupo reúne a jóvenes de diferentes localidades, que tendrán la posibilidad de competir y compartir la experiencia con participantes de otras jurisdicciones del país. La diversidad de procedencias también estuvo presente en la organización de la salida, que contempló distintos puntos de concentración para facilitar el traslado del contingente.

La delegación se prepara para intervenir en una programación de 35 disciplinas, con una participación que incluye las modalidades juveniles convencionales y el deporte adaptado. Esta última categoría cuenta con seis disciplinas y tuvo una organización específica para el inicio del viaje.

Cinco micros partieron desde el Bicentenario

La concentración principal de los deportistas se llevó adelante en el Estadio Provincial Bicentenario, donde se realizó la despedida general y desde donde partieron cinco micros con integrantes de la delegación.

El operativo de traslado contempló una salida organizada por turnos. En primer lugar, emprendieron el viaje los representantes del Deporte Adaptado, bajo la coordinación de su Dirección. De esta manera, se estableció una instancia diferenciada para el grupo que participará en las disciplinas correspondientes a esa modalidad.

Además del punto principal de concentración en la capital provincial, también se dispuso un lugar de encuentro en el interior. Desde Belén salieron dos colectivos, que trasladaron a deportistas que se incorporaron al contingente para representar a Catamarca en la competencia nacional.

La distribución de las salidas permitió reunir a los participantes provenientes de distintos sectores de la provincia y organizar el traslado hacia Mar del Plata. Con la partida de los micros desde el Estadio Provincial Bicentenario y de los colectivos desde Belén, quedó en marcha el viaje de la delegación catamarqueña.

Un equipo sanitario acompañará a los deportistas

El cuidado de los chicos y chicas durante la experiencia también forma parte de la organización prevista para esta participación. Por ese motivo, el contingente viaja acompañado por profesionales de la Dirección de Rehabilitación Deportiva de la Secretaría de Deportes.

El equipo sanitario está integrado por dos médicos y dos kinesiólogos, quienes tendrán a su cargo el acompañamiento de los deportistas durante el desarrollo de la actividad. Su presencia forma parte de las medidas dispuestas para atender las necesidades de los participantes a lo largo de la competencia.

La delegación tiene previsto arribar a Mar del Plata durante la mañana del lunes. Una vez que llegue a destino, se llevará adelante el procedimiento de acreditación, que comprenderá a los deportistas, los profesores y los responsables del grupo.

Ese trámite constituirá uno de los primeros pasos de la delegación en la ciudad bonaerense, antes de comenzar formalmente con las actividades previstas para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026.