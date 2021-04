La agenda de TV del domingo: Fórmula 1, final de tenis en Mónaco y Racing e Independiente

Variada se presenta la programación televisiva del deporte dominical. Con acento en el fútbol nacional y el exterior, pero es un menú salpicado de varias disciplinas.

Desde temprano sonarán las máquinas de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, antes de que zumben los motores de Fórmula 1 en Imola durante la carrera de Emilia Romaña. Al rato rugirán los coches de Turismo Carretera en Concepción del Uruguay.

De la furia de los fierros se puede pasar a la circunspección del deporte blanco: el Masters 1000 de Montecarlo mostrará su final en un ambiente encantador, con el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Andrey Rublev como protagonistas. Lo hará poco antes de que se largue el núcleo del fútbol europeo, cuyos focos principales son la visita del Inter de Lautaro Martínez a Napoli para consolidarse en la delantera de la italiana Serie A y los compromisos de los equipos de Madrid, Atlético y Real, contra Eibar como local y Getafe como visitante, en las alturas de una liga española incandescente en el apretado trío de punta con Barcelona. Habrá también fútbol inglés y fútbol francés.

Del otro lado del Atlántico, Inter Miami, el equipo de Gonzalo Higuaín y otros cinco argentinos, debutará en la Major League Soccer frente a Los Angeles Galaxy, y al sur del continente seguirá la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, con cuatro enfrentamientos de mucho interés para Avellaneda y La Plata: Gimnasia se presentará por primera vez en el estadio Uno, para afrontar el clásico con Estudiantes; Racing visitará a Arsenal, e Independiente recibirá a Defensa y Justicia, antes de que cierren la jornada Colón y Godoy Cruz.

Los aficionados al deporte estadounidense tendrán a disposición dos atractivos cotejos de NBA, New Orleans Pelicans vs. New York Knicks y Brooklyn Nets vs. Miami Heat, y algo de Major League Baseball: Atlanta Braves vs. Chicago Cubs.

La televisación del domingo 18

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

13.30 Arsenal vs. Racing. Fox Sports Premium.

Estudiantes vs. Gimnasia. TNT Sports. 18 Independiente vs. Defensa y Justicia. TNT Sports.

Independiente vs. Defensa y Justicia. TNT Sports. 21 Colón vs. Godoy Cruz. TNT Sports.

Copa FA

14.30 Leicester City vs. Southampton. Semifinal. ESPN+.

Premier League

12 Manchester United vs. Burnley. ESPN.

Liga de España

11 Alavés vs. Huesca. ESPN 3.

Betis vs. Valencia. ESPN 3. 16 Getafe vs. Real Madrid. DirecTV Sports.

Serie A

7.30 Milan vs. Genoa. ESPN.

Atalanta vs. Juventus. ESPN. 15.45 Napoli vs. Internazionale. ESPN.

Ligue 1

16 Nantes vs. Olympique Lyonnais. ESPN 3.

Major League Soccer

16.30 Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy. ESPN+.

Primera Nacional

14 Atlanta vs. Riestra. TyC Sports.

TENIS

9.30 El ATP Masters 1000 de Montecarlo. La final. ESPN+.

AUTOMOVILISMO

10 Fórmula 1. El Gran Premio de Emilia Romaña. La carrera. ESPN 2.

MOTOCICLISMO

7 Moto GP. El Gran Premio de Portugal. ESPN 3.

BÁSQUETBOL

NBA

14 New Orleans Pelicans vs. New York Knicks. ESPN 2.

BÉISBOL