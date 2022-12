La apuesta que le hizo a Messi el arquero polaco: "Tal vez me sancionen, pero no le voy a pagar"

Este miércoles, después del partido entre Argentina y Polonia por la última fecha de la fase de grupos, el arquero polaco Wojciech Szczesny contó que cuando el árbitro fue al VAR para chequear el penal a favor de Lionel Messi le hizo una apuesta al capitán argentino. “Le aposté a Messi 100 euros a que el arbitro no iba a dar el penal... así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen... no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero...”, contó en tono de broma a la TV2 de Noruega.

El árbitro Danny Makkelie finalmente cobró penal y Szczesny perdió la apuesta, pero no le importó. Enseguida atajó en forma brillante el tiro de Messi y mantuvo el arco en cero en el primer tiempo. Luego vendrían los goles de Alexis Mac Allister y Julián Alvarez para el 2 a 0 final y la clasificación argentina a octavos de final como primera en su grupo. Polonia avanzó segunda por mejor diferencia de goles que México.

El arquero de la Selección Polaca fue la figura en el partido ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022 y en ese momento había expresado su entusiasmo por jugar contra la selección nacional. Dijo que lo estaba estudiando a Leo y que junto al entrenador de arqueros de la Juventus, Claudio Filippi, encontraron un método para analizar los tiros de los jugadores que se paran en los 12 pasos.

El día que el arquero polaco Szczesny fumó en el vestuario del Arsenal y nunca más volvió a la Premier League

Wojciech Szczesny, el arquero, ha sido uno de los puntales en los dos primeros partidos del Grupo C, tiene una gran trayectoria en los clubes más importantes del fútbol europeo pero hay un país al que nunca regresó desde que lo encontraron fumando en un vestuario.

Que hay futbolistas que fuman no es una novedad. En la Naranja Mecánica de Países Bajos, a Johan Cruyff lo esperaban con un cigarrillo encendido en el vestuario. Y también ocurrió en Boca que Guillermo Barros Schelotto echó a Daniel Osvaldo en un episodio similar. Con Szczesny sucedió algo similar, solo que en el Arsenal no se lo perdonaron y, tras su salida del club, no volvió a pisar la Premier League.

Es que el guardameta no solo fumaba, un hábito no recomendado principalmente para los deportistas de alto rendimiento, sino que lo hacía luego de los entrenamientos, o después de los partidos, lo que derivó en su salida de los Gunners de Londres.

El hecho fue contado por el mismo arquero polaco. Para “alivianar tensiones” en 2015 tras una derrota del Arsenal ante Southampton, prendió un cigarrillo en el vestuario. Lo vio el entrenador Arsene Wenger, que primero le quitó la titularidad y lo relegó al banco de suplentes. Y finalmente lo desafectó del equipo. Así, emigró a la Roma de Italia.