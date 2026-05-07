La bomba del mercado: "Está muy avanzada la llegada de Otamendi a River Plate"

River Plate atraviesa semanas decisivas tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el equipo dirigido por Eduardo Coudet se prepara para enfrentar a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura y mantiene su participación en la Copa Sudamericana con el compromiso ante Carabobo en Venezuela, la dirigencia ya proyecta el armado del plantel para el segundo semestre de 2026.

En ese escenario comenzó a tomar fuerza una posibilidad que durante años apareció como un deseo recurrente del mundo riverplatense: la llegada de Nicolás Otamendi. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina termina su contrato con Benfica en junio y las negociaciones para su desembarco en Núñez aparecen en una etapa avanzada.

Otamendi, el gran objetivo para la defensa

La posibilidad de incorporar a Otamendi se transformó rápidamente en uno de los ejes centrales del mercado de pases que planifica River.

El defensor de 38 años finaliza su vínculo contractual con Benfica y, aunque el club portugués pretende renovarle, el futbolista manifestó en distintas oportunidades su simpatía por River Plate, institución de la que es hincha.

Según reveló el periodista César Luis Merlo en Vorterix, las conversaciones avanzan firmemente. "Está muy avanzado lo de Otamendi a River Plate por 18 meses", sostuvo el periodista al ser consultado por Sebastián Varela del Río sobre una negociación que considerara cercana a concretarse.

"Para mí va", insistió Merlo al referirse a la posibilidad de que el central llegue al fútbol argentino una vez finalizada su etapa en el Benfica. La eventual incorporación aparece alineada con una de las necesidades detectadas por River en el actual plantel: la incorporación de referentes con experiencia y liderazgo.

Un referente para un plantel en reconstrucción

La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, con Pablo Longoria como nuevo director deportivo, identificó al menos cuatro posiciones a reforzar de cara al segundo semestre. Los puestos apuntados son:

Marcador central.

Volante.

Media punta.

Centro delantero.

Dentro de esa búsqueda, Otamendi aparece como un nombre capaz de aportar jerarquía, liderazgo y experiencia internacional. El defensor fue campeón del mundo y campeón de América con la Selección Argentina y atraviesa la etapa final de una extensa carrera internacional.

Además, se proyecta que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará su despedida de la Albiceleste.Hace algunas semanas, el propio futbolista se refirió públicamente a la posibilidad de jugar en River.

"No quiero agregar una palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez y la verdad que tengo contrato con Benfica y finaliza en junio. Veremos", expresó.

El respaldo desde el mundo River

La posibilidad de sumar a Otamendi también recibió respaldo de figuras históricas vinculadas al club. Oscar Ruggeri, ex defensor de River, se refirió recientemente a la situación y remarcó la importancia que tendría incorporar a un jugador de ese perfil para un plantel que busca recuperar solidez y personalidad.

"Me gustaría Otamendi, que termine el Mundial y venga", señaló el ex futbolista hace apenas 24 horas. La experiencia del central aparece como uno de los factores más valorados por la conducción deportiva, especialmente en un contexto donde River busca competir simultáneamente en el plano local e internacional.

Ángel Correa y otros nombres de jerarquía

Otamendi no es el único campeón del mundo que aparece en el radar de River Plate.

Otro de los objetivos importantes es Ángel Correa, delantero de 31 años que actualmente juega en Tigres de México. La operación, sin embargo, presenta una complejidad económica considerable. El club mexicano desembolsó ocho millones de euros —equivalentes a unos 9,4 millones de dólares— para adquirir el pase del atacante al Atlético de Madrid y su contrato se extiende hasta junio de 2030.

Pese a las dificultades, River sigue atentamente la situación del futbolista.

River también busca reforzar el mediocampo

En la mitad de la cancha aparecen dos nombres concretos sobre los cuales ya existen movimientos dirigenciales.

Uno de ellos es el uruguayo Mauro Arambarri, mediocampista de 30 años que actualmente se desempeña en el Getafe de España. Según informó el periodista Germán García Grova, existe una oferta verbal entre el jugador y River, mientras que Enzo Francescoli mantuvo una reunión presencial con allegados al futbolista.

El otro mediocampista apuntado es Nicolás Domínguez, de 27 años, integrante del Nottingham Forest de la Premier League y campeón de la Copa América 2021 con la Selección Argentina. En este caso, Pablo Longoria supervisó los primeros contactos con el entorno del jugador, aunque la negociación presenta obstáculos importantes.

Entre ellos aparecen:

El contrato vigente con Nottingham Forest hasta 2028.

La falta de predisposición del club inglés para negociar una salida.

Giovanni Simeone, prioridad ofensiva

Para reforzar el ataque, River también analiza el regreso de Giovanni Simeone, delantero formado en las divisiones inferiores del club y actual jugador del Torino de Italia.

El periodista Fabrizio Romano informó en su cuenta de X que River está interesado en incorporar al atacante durante el mercado europeo y que Eduardo Coudet considera a "Cholito" una prioridad absoluta.

La operación tampoco aparece sencilla desde lo económico y contractual.

El delantero mantiene vínculo con Torino hasta 2028 y su valor de mercado ronda los cinco millones de euros. Además, la obligación de compra que debe ejecutar el club italiano se ubica cerca de los siete millones.