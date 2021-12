La cotización de Messi cayó abruptamente a 40 millones de euros

No importa cómo, pero su imagen genera atracción. Mientras el mundo se derrite con su sola presencia, los mercados parecen no estar tan en sintonía con lo que ofrece como herramienta de colección. Lionel Messi está en el nivel más bajo de cotización según el portal especializado en valores de mercado, Transfermarkt, según una lista de jugadores que subieron y bajaron su valor. El noruego Erling Haaland es el que tiene la mayor progresión, con 50 millones adicionales y llegó a los 150 millones de euros mientras que el rosarino cayó a 60 millones, por lo que no tiene lugar ni siquiera entre los 50 mejores del mundo.

Exactamente Messi quedó con sus 60 millones de valoración en el puesto 63 en todo el mundo. Es su cotización más baja desde los primeros meses de 2009, cuando sufrió una lesión que ponía en duda su proyección y cayó a 55 millones. Sin embargo, unos meses después ganaría la Champions League como gran figura de Barcelona y sus valores se dispararon. El máximo alcanzado por la estrella argentina fue de 180 millones de euros, en 2018. Ahora, con 34 años, su cotización descendió abruptamente.

En el top 10 hay una marcada presencia de jugadores que actúan en Alemania e Inglaterra: Jude Bellingham (3 °, subió 48 millones), Florian Wirtz (4 °, +46 millones), Jamal Musiala (5 °, +45 millones), Emile Smith -Rowe (6°, +35,5 millones), Jack Grealish (9°, +30 millones) y Mason Mount (10°, +30 millones).

En la otra dirección, muchos jugadores han experimentado una caída significativa en su valor de mercado. Tres jugadores cayeron notablemente en 40 millones: Sadio Mané (reevaluado a 80 millones), Lionel Messi (60 millones) y Philippe Coutinho (20 millones). Neymar también registró una gran caída (-38 millones) y ahora se estima en 90 millones. El jugador del Atlético de Madrid, Saul Niguez completa el top 5 de las mayores caídas (-35 millones), empatado con Eden Hazard. Otro argentino que sufrió una caída en su valoración es Mauro Icardi (-7 millones).

Messi cae, pero Barcelona gana

Más allá de la baja considerable en la cotización de Messi, su figura sigue siendo un imán para los fanáticos. Por consecuencia, también se sostiene la recaudación para los que apelan a su imagen.

La consultora “Brand Finance” estimó que con la salida del astro rosarino Barcelona perdió hasta el 11 por ciento de la marca que se estima en un valor de 1266 millones de euros, ubicándose aún como la segunda entre todos los equipos de fútbol del mundo y apenas por detrás del Real Madrid (1276 millones).

En este contexto, Barca tomó la iniciativa de apostar por Messi en Navidad. En el sitio oficial de la institución se pusieron a la venta productos antiguos que utilizó el argentino durante sus días en Barcelona. El artículo más llamativo es la camiseta que vistió Messi durante la temporada 2013/14 con los autógrafos del argentino, de Xavi e Iniesta. Se vendió a 2950 euros. Una cifra muy superior a la indumentaria actual que ronda entre los 90 y 145 euros.

Además, los hinchas pueden adquirir una camiseta de la edición del 2020/21 (la última que estuvo el delantero en el club antes de partir hacia Francia) que también lleva la firma del argentino y se vende a 1.170 euros. Incluso, la tienda oficial se pueden comprar los brazaletes de capitán que usó Messi con el autógrafo del futbolista a 643,50 euros.

La lista de los diez más valiosos

Kylian Mbappé (Francia, PSG), 160 millones de euros

(Francia, PSG), 160 millones de euros Erling Haaland (Noruega, Borussia Dortmund), 150

(Noruega, Borussia Dortmund), 150 Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 100

(Egipto, Liverpool), 100 Harry Kane (Inglaterra, Tottenham), 100

(Inglaterra, Tottenham), 100 Romelu Lukaku (Bélgica, Chelsea), 100

(Bélgica, Chelsea), 100 Frenkie de Jong (Países Bajos, Barcelona), 90

(Países Bajos, Barcelona), 90 Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 90

(Portugal, Manchester United), 90 Kevin de Bruyne (Bélgica, Manchester City), 90

(Bélgica, Manchester City), 90 Neymar (Brasil, PSG), 90

(Brasil, PSG), 90 Phil Foden (Inglaterra, Manchester City), 85

