La dura crítica de Messi y Dibu Martínez al español Mateu Lahoz: "La FIFA no puede poner un árbitro así, es el peor de la Copa"

Concluido el objetivo de pasar a semifinales en un sufrido y trabajoso encuentro ante Países Bajos, la Selección celebró junto a sus hinchas entre lágrimas haberse metido entre los cuatro mejores del Mundial de Qatar 2022. La próxima instancia ante Croacia quedará para analizar luego. Antes, los protagonistas dejaron sus testimonios, a flor de piel y en caliente, con un reclamo en común contra el árbitro español Miguel Mateu Lahoz. Tanto Lionel Messi como Dibu Martínez, las dos figuras rutilantes de la noche en Lusail, descargaron su bronca contra el referí.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, inició La Pulga tras el duelo de cuartos de final. Lionel Messi discute con el árbitro español Miguel Mateu Lahoz durante el encuentro que la Argentina disputó con Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En ese mismo sentido, el capitán del seleccionado argentino, fastidioso por la labor del juez valenciano, quien repartió además 13 tarjetas amarillas y dejó fuera del encuentro ante Croacia a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, agregó: “Más allá de eso (por la tarea de Lahoz) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”.

Otro de los indignados con el referí fue el arquero que contuvo dos penales en la dramática definición ante Países Bajos. Dibu señaló que el Mateu Lahoz los empujó hacia el tiempo suplementario. “Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. les dieron 120 minutos”.

“Algunas cosas que pitó fueron raras, pero nosotros nos encargamos de jugar. No merecíamos llegar a instancia de penales”, continuó el marplatense.

Acerca del partido, el arquero que contuvo dos penales (a Virgil van Dijk y Steven Berghuis), se desahogó: “Tenemos huevos, corazón y lo hicimos por 45 millones de personas”. Messi también llenó de elogios al arquero de Aston Villa: “Cuando nos tocan los penales tenemos ventaja con él. Estamos disfrutando muchísimo de esto”.