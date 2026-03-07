Un jugador dejó Boca y firmó con otro club de la Liga Profesional

La carrera del lateral derecho Lucas Blondel suma un nuevo capítulo. Luego de dos años y medio en Boca y de un período reciente sin lugar dentro del plantel, el defensor fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Huracán, institución a la que llega en condición de préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra.

El anuncio fue realizado por el propio club de Parque Patricios a través de sus redes sociales, donde se confirmó la incorporación del futbolista y los detalles de su arribo. La entidad destacó que el jugador se integrará de inmediato a la dinámica del equipo y comenzará a entrenarse con sus nuevos compañeros en el predio conocido como La Quemita.

Con este movimiento, Blondel afrontará el cuarto equipo de su carrera profesional, en un contexto que representa tanto una oportunidad de relanzamiento como un nuevo desafío deportivo.

Un anuncio oficial y una llegada inmediata

La presentación del defensor fue acompañada por un mensaje institucional que marcó el inicio de su etapa en el club.

El comunicado difundido por Huracán señaló:

"¡Bienvenido, Lucas! El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra. Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita".

El lateral derecho se incorporará rápidamente a la rutina del plantel profesional, lo que permitirá al cuerpo técnico comenzar a trabajar con él desde los entrenamientos más próximos.

Este arribo no solo representa una incorporación para el plantel del "Globo", sino también la posibilidad de recuperar a un futbolista que, antes de su lesión, había demostrado un rendimiento importante dentro de Boca.

El paso de Blondel por Boca

Lucas Blondel llega a Huracán luego de haber vestido la camiseta de Boca durante dos años y medio. Su desembarco en el club se produjo a mediados de 2023, período en el que comenzó a tener una participación destacada dentro del equipo.

Durante esa etapa inicial, el lateral derecho logró ganarse minutos y protagonismo, al punto de convertirse en una pieza clave dentro del esquema del "Xeneize". Su presencia en el equipo evidenciaba un crecimiento deportivo que parecía consolidarse con el correr de los partidos.

Sin embargo, su trayectoria dentro del club sufrió un punto de quiebre a comienzos del año siguiente.

La lesión que frenó su continuidad

A inicios de 2024, Blondel padeció la rotura de los ligamentos cruzados, una lesión de gravedad que lo obligó a atravesar un largo período de recuperación.

Como consecuencia de ese problema físico, el defensor permaneció varios meses inactivo, alejándose de la competencia y del ritmo habitual del plantel.

Este tipo de lesiones suele implicar procesos prolongados de rehabilitación, y en el caso del lateral la situación tuvo un impacto directo en su continuidad dentro del equipo.

Un regreso sin oportunidades

Tras completar el proceso de recuperación, Blondel regresó a la actividad. Sin embargo, su panorama deportivo dentro de Boca cambió de manera considerable.

A pesar de estar nuevamente disponible, no volvió a tener oportunidades concretas para recuperar un lugar en el once titular. Incluso, su ausencia entre los jugadores convocados para los partidos comenzó a repetirse con frecuencia.

La falta de continuidad terminó configurando un escenario complejo para el defensor, que pasó de ser una pieza relevante a tener escasa participación dentro del plantel.

De acuerdo con la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, el paso de Blondel por Boca se resume en los siguientes números:

31 partidos disputados

4 goles convertidos

Ningún título obtenido

Estas cifras reflejan una etapa que tuvo momentos de protagonismo inicial, pero que posteriormente se vio marcada por la lesión y la pérdida de lugar dentro del equipo.

El reencuentro con Diego Martínez

La llegada de Blondel a Huracán tiene además un componente particular: volverá a trabajar con Diego Martínez, actual director técnico del "Globo".

El entrenador ya conoce al lateral y supo exprimir todo su potencial antes de la lesión ligamentaria que sufrió mientras jugaba en Boca. Este antecedente aparece como un factor importante dentro de la nueva etapa que comienza el defensor.

El reencuentro entre jugador y entrenador abre la puerta a un escenario en el que Blondel buscará recuperar continuidad, confianza y protagonismo, elementos que no logró consolidar tras su recuperación física.