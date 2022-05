La FIFA decidió que no hubo acoso sexual en el caso del DT denunciado por futbolistas argentinas y cerró el caso

La FIFA decidió cerrar el caso que se inició luego de las denuncias por acoso sexual contra Diego Guacci, exentrenador de las selecciones argentinas femeninas Sub 15 y Sub 17. La Comisión de Ética del organismo resolvió que no hay pruebas suficientes para acreditar los hechos por los que se acusó al DT.

“En vista de todas las consideraciones anteriores, la Sala considera que la prueba obrante en el expediente es insuficiente para corroborar, a su cómoda satisfacción, el relato de los hechos por parte de las jugadoras”, sostiene el documento publicado hoy en la web oficial de la FIFA respecto de la resolución del proceso iniciado por hechos calificados como “maltrato a menores” e “inconducta sexual”.

En mayo de 2021, un grupo de jugadoras argentinas había presentado una denuncia en la FIFA por acoso sexual contra Guacci, que por entonces se desempeñaba en las selecciones femeninas de AFA y que tiempo después de elevada la demanda fue desvinculado de la entidad. Inicialmente, el nombre del denunciado no había trascendido para no entorpecer el proceso, aunque este lunes la FIFA lo hizo público. La identidad de las denunciantes, en tanto, hasta el momento no ha sido revelada para garantizar su seguridad.

Se trató de una demanda colectiva por hechos calificados como “maltrato a menores” e “inconducta sexual”. La presentación incluyó testimonios de las futbolistas y también distintos materiales de prueba que fueron tenidos en cuenta por la Comisión de Ética de la FIFA durante el desarrollo de la investigación.

FIFPro, una organización internacional que tiene sede en los Países Bajos y cuya misión principal es defender los derechos de las y los futbolistas en el ámbito profesional, fue la entidad que asistió y brindó apoyo legal a las jugadoras que quebraron el silencio.

La denuncia fue presentada por jugadoras argentinas.

“Cinco jugadoras de fútbol presentaron pruebas contundentes y creíbles contra el entrenador. Contaron cómo, a lo largo de varios años, fueron víctimas de impactantes y recurrentes malos tratos por parte del profesional que tenía el deber de salvaguardarlas como adolescentes y jóvenes”, señalaron este lunes desde FIFPro, al mismo tiempo que denunciaron la “falta de diversidad de género en la Sala de Adjudicaciones” que trató el caso.

Por el momento, el único que tiene la potestad de apelar esta decisión es el jefe de la investigación.

Qué decía la denuncia presentado contra el entrenador por acoso sexual

El comunicado publicado por FIFPro el día que se dio a conocer el caso a nivel internacional señaló: “El entrenador en cuestión utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, alguna incluso de 14 años, que se encontraban en la búsqueda de concretar su sueño de convertirse en futbolistas”.

Asimismo, agregó: “En lo que debió haber sido un entorno seguro, las chicas fueron víctimas de amenazas y comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza”.

El comunicado de FIFPro tras la resolución de la FIFA