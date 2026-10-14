La hija de "Roña" Castro reconstruyó sus últimos minutos y reveló que le dolía el pecho

La muerte de Jorge "Roña" Castro, el excampeón mundial de boxeo que falleció a los 59 años, provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo argentino. El exboxeador sufrió una descompensación mientras compartía una salida con su hija Quimey y su madre, en un encuentro familiar que, según relató la joven, transcurría con normalidad hasta que aparecieron los primeros síntomas.

En diálogo con TN, Quimey reconstruyó los momentos previos al fallecimiento de su padre y explicó que la situación se desencadenó de manera repentina. Según su testimonio, Castro manifestó que sentía dolor en el pecho y, poco después, su estado de salud se agravó.

La joven aseguró que el fallecimiento se produjo por causas naturales y que la muerte estuvo relacionada con un infarto. También señaló que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte natural. "El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más", explicó Quimey al recordar el episodio.

Su relato permitió reconstruir una secuencia breve y dramática, en la que una salida compartida entre familiares se transformó en una emergencia médica que terminó con la vida del excampeón mundial.

"Me dijo que le dolía un poco el pecho y fue todo de repente"

Quimey contó que ella, su padre y su madre habían salido juntos, como solían hacerlo. Aunque sus padres estaban separados como pareja desde hacía 15 años, mantenían una relación de amistad y continuaban compartiendo encuentros familiares. La joven explicó que, durante esa salida, todo parecía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, en determinado momento, Castro se levantó para ir al baño y, cuando regresó, le manifestó que sentía una molestia en el pecho.

"Estábamos bien y, de repente, me dijo: 'Voy al baño'. Cuando regresó, me dijo: 'Me duele un poco el pecho'. Y yo le dije: '¿Por qué fumás como un salvaje?'", relató.

El intercambio, que en ese momento estuvo marcado por la familiaridad con la que se trataban, quedó en la memoria de su hija como el instante en que comenzaron a advertir que algo no estaba bien. La molestia que Castro había manifestado precedió a la descompensación. Según explicó Quimey, la situación avanzó rápidamente y no hubo demasiado tiempo entre las primeras señales y el desenlace.

"Fue todo de repente", resumió al describir lo ocurrido después de que su padre expresara que le dolía el pecho.

Las maniobras de reanimación y el desenlace en el lugar

Ante la descompensación del exboxeador, las personas presentes solicitaron ayuda al personal de seguridad del establecimiento. Castro fue trasladado a una habitación aparte, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la intención de asistirlo.

Pese a los esfuerzos realizados, no lograron salvarle la vida. De acuerdo con el testimonio de su hija, el exboxeador no llegó a ser trasladado a un hospital después de sufrir la descompensación.

"Lo llevaron a una habitación aparte, le empiezan a hacer el RCP y nada más", contó Quimey al reconstruir la secuencia.

El episodio ocurrió en la sala de máquinas de un bingo de Morón. Según la información sobre el hecho, el encargado del establecimiento alertó acerca de la situación y un equipo médico llegó minutos después. Sin embargo, al intervenir, constató que Castro había fallecido en el lugar. La rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos fue uno de los aspectos destacados por la hija del exboxeador. Su relato hizo hincapié en que la salida familiar transcurría con normalidad antes de que su padre comenzara a manifestar dolor en el pecho.

La emergencia se produjo en cuestión de minutos y, pese a la asistencia que recibió en el establecimiento, el desenlace fue irreversible.

La información policial

Además del testimonio de Quimey, se conocieron detalles incluidos en el parte policial sobre las circunstancias del fallecimiento. Según ese informe, Jorge "Roña" Castro padecía diabetes y tenía bajo el nivel de insulina.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón, mientras que la hija del excampeón sostuvo que la muerte se produjo por causas naturales y que la Policía Científica determinó esa condición. En sus declaraciones a TN, Quimey identificó el infarto como la causa del fallecimiento y describió el dolor en el pecho como el síntoma que su padre le manifestó antes de descompensarse.

Los datos difundidos sobre el episodio permitieron conocer tanto las circunstancias en las que se produjo la emergencia como los antecedentes de salud mencionados en el informe policial.

La muerte de Castro, a los 59 años, generó conmoción por tratarse de una figura reconocida del boxeo argentino. Sin embargo, para su hija, el episodio también estuvo atravesado por la dimensión íntima de una pérdida inesperada durante un encuentro familiar.

El pedido de Quimey

En medio del dolor por la muerte de su padre, Quimey también expresó cómo desea que el público recuerde a Jorge "Roña" Castro. Más allá de su trayectoria deportiva y de su condición de excampeón mundial, la joven pidió que permanezca presente la persona que conocieron quienes compartieron su vida cotidiana.

Su mensaje estuvo centrado en destacar la bondad de su padre y su manera de afrontar las situaciones, incluso cuando cometía errores.

"Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada. Si se mandaba un moco, lo trataba de resolver", expresó.

Las palabras de Quimey pusieron el foco en una dimensión personal del exboxeador, al describirlo desde el vínculo familiar y desde las experiencias de quienes lo conocieron más allá de su actividad deportiva.

Su pedido también reflejó la intención de que el recuerdo de Castro no quede limitado a las circunstancias de su muerte. La joven manifestó que le gustaría que se lo recordara tal como lo hacían sus seres queridos, con sus características personales y su forma de actuar frente a los problemas.