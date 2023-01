La historia detrás de la Copa: Messi dio la vuelta con la réplica de un hincha y Di María lo notó

Lionel Messi es llevado en andas por el Kun Agüero. Todo el planeta posa sus ojos en él: la felicidad es inabarcable. Nadie ve más allá de la sonrisa del capitán, no hay por qué hacerlo. Leo muestra la Copa del Mundo, es un pibe orgulloso de su logro. Mientras tanto, un hombre de la FIFA se acerca a Ángel Di María y le pide que no le entregue a nadie el trofeo que tiene en sus manos, porque es el original.

La foto más “likeada” de la historia con casi 75 millones de “me gusta”, la imagen que esperaban ver todos los amantes del fútbol, la consagración del héroe: Messi levantando la Copa. En ese momento el rosarino no lo sabía, pero era una réplica que un matrimonio había ingresado al estadio, burlando a la policía que no lo permitía. La foto con más likes de la historia: casi 75 millones de personas le pusieron me gusta. (Foto: Instagram @LeoMessi)

Fideo se acercó al capitán y le contó que un muchacho le había dicho que la original la tenía el autor del segundo gol, que el mejor jugador del Mundial tenía una imitación. Al goleador de Argentina no le importó: se sorprendió y luego se rió. Ya había vivido lo que soñaba desde chiquito por las calles del barrio La Bajada, qué trofeo había levantado estaba en un segundo plano.

Un matrimonio de La Plata le contó a Clarín que su copa entró tres veces al campo de juego: “Primero con un familiar de Paredes, luego la pidieron para sacarse unas fotos y la tuvieron más de 45 minutos pasándola de mano en mano”. Ya pensaban que no la recuperarían, pero Lautaro Martínez se las acercó: tenía su firma y la del 5 de la Scaloneta.

La tercera vez que ingresó al césped del estadio de Lusail fue por pedido de la FIFA: dos representantes llamaron a Paredes y a un familiar para que les mostraran el trofeo. “Vinieron a revisar; no entendían por qué nos habían dado la Copa. Pensaron que tal vez era la original”. Si Messi se equivocó, cómo no les iba a pasar lo mismo a ellos.