La imagen del día: Una grúa rescató el vehículo de Lewis Hamilton, tras un tremendo choque

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton fue uno de los protagonistas de la jornada del sábado en las pruebas de clasificación en el Gran Premio de Mónaco. A falta de 5 minutos para el final, el piloto británico perdió el control de su vehículo y sufrió un golpe contra una de las contenciones del circuito. Su vehículo tuvo que ser rescatado por una grúa y las imágenes rápidamente se convirtieron en virales.

No es común ver al hombre de Mercedes sufrir este tipo de accidentes, pero sobre el final de la prueba, en un sector en bajada se golpeó contra el costado de la pista, lo que provocó que agitaran la bandera roja y un anticipado final de la sesión. Su monoplaza sufrió la rotura de la suspensión delantera izquierda, algo que se estima que será solucionado sin inconvenientes por sus mecánicos de cara a la carrera de mañana.

Los comisarios, como sucedió con Kevin Magnussen, fueron los primeros en socorrer al Mercedes, mientras Hamilton observando con atención. Al tener poco espacio de maniobra, producto del angosto circuito de Mónaco, el vehículo debió ser retirado por una grúa. La imagen del coche pasando muy cerca de los edificios de la zona llamó poderosamente la atención y fue una de las atracciones principales de la jornada.

Esta maniobra seguramente dejó algunos sinsabores dentro del boxes del equipo, ya que el renovado W14 quedó captado al detalle su renovado fondo plano, dejando al descubierto algunos de los secretos del monoplaza.

En lo que respecta a los tiempos de la prueba de Libres 3, los Red Bull fueron los más rápidos. En primer lugar quedó el neerlandés Max Verstappen (1:12.776), seguido por su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez. Luego se ubicó el canadiense Lance Stroll de Aston Martin y el español Carlos Sainz con Ferrari. Hamilton, por su parte, cerró octavo.

Tras la cancelación del Gran Premio de Imola producto de las inclemencias climáticas, la competencia continúa este fin de semana en Montecarlo. El vigente campeón, Verstappen, lidera la temporada con un total de 119 puntos, seguido por su compañero, Sergio Pérez (105). El podio lo cierra el español Fernando Alonso, de Aston Martin, con 75. Hamilton, por su parte, está cuarto con 56. El primer piloto de Ferrari es Carlos Sainz, en la quinta posición con 44 unidades.

Las mejores fotos del rescate del vehículo de Hamilton: Lewis Hamilton sufrió un accidente en los entrenamientos del GP de Mónaco (Photo by Jeff PACHOUD / AFP) Lewis Hamilton sufrió un accidente en los entrenamientos del GP de Mónaco (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)