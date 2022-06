La insólita pelea entre Lautaro Acosta y Fernando Monetti luego del triunfo ante Colón

Lanús logró su primer triunfo en la Liga Profesional, pero cuando todo parecía alegría los jugadores del Granate tuvieron que intervenir y separar a Lautaro Acosta y Fernando Monetti, quienes estaban discutiendo acaloradamente en la mitad de la cancha.

Después del pitazo final el “Laucha”, autor del gol del triunfo, se acercó a saludar a su propio arquero, pero el “Mono” le recriminó una jugada en particular y se dijeron de todo, al punto de que sus propios compañeros tuvieron que intervenir.

Más allá de eso, luego los protagonistas dejaron en claro que todo terminó ahí. “Fue una discusión del partido. No me puedo pelear. Fue culpa mía. Le pedí disculpas. Yo seguí enojado porque él seguía enojado. Una estupidez. Yo con el 'Mono' me llevo recontra bien. Son discusiones que quedan ahí”, expresó Acosta.

Por su parte, Monetti también le bajó la espuma a la discusión: ”Ya está todo arreglado, hablé con él. Por ahí impacta un poco, pero son cosas normales. Hoy pasó en un partido. Con ese ímpetu de querer ganar le salen esas reacciones. Es entendible. Lo conozco hace un montón y sé que no lo hace de mala leche. Está todo clarísimo. Son cosas que pasan. Al 'Laucha' dámelo siempre así, con ese ímpetu de querer ganar le salen esas reacciones".