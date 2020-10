La Liga Catamarqueña le bajó el telón al año futbolistico

La decisión se hizo oficial en hora de la tarde de este lunes, cuando se hizo una reunión mediante la plataforma zoom, ya que no están autorizadas las reuniones presenciales. Estuvieron conectados las autoridades de la Liga, presidente José Zurita, vicepresidente Juan Pablo Dusso, la vicepresidenta segunda Sylvia Jiménez, el secretario general Alberto Álvarez y el tesorero Gabriel Pauletto.

Entre los clubes presentes solo fueron nueve de los 17 afiliados. Los que se conectaron fueron Omar Breppe (Tesorieri), Edgardo Macedo (Velez), Juan Carlos Rodríguez (Defensores del Norte), Juan Palomeque (Independiente de Huillapima), Mateo Salcedo (Salta Central), Gabriela Albarracín (Chacarita), Raúl Ferreyra (Sarmiento), Arturo Santillán (Parque Daza) y Jorge Leguizamón (Villa Cubas). Hubo quorum y se desarrolló la reunión.

Solo se trataron dos temas, en el más importantes se puso a consideración sobre si se iba a jugar o no al fútbol este año. Fueron a votación y los nueve presentes levantaron la mano para que no se juegue. Al ser 17 instituciones y nueve que ya se oponen a jugar, son mayoría y se hizo oficial que este año no habrá fútbol en La Capital.