Los Pumas 7's dominan el Grupo B en Nueva York y avanzan a semifinales por el Oro

Los Pumas 7's comenzaron su participación en el Seven de Nueva York con una demostración de fuerza y estrategia ante Fiji, a quienes vencieron por 31-12. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora mostró desde el primer minuto su capacidad para imponer el ritmo del juego y capitalizar las oportunidades ofensivas.

El partido se definió gracias a la actuación destacada de Marcos Moneta, autor de un try tras una brillante acción defensiva que quebró la línea rival. Además, Santino Zangara sumó un doblete que consolidó la ventaja argentina en la primera mitad. En el complemento, el aporte de Luciano González Rizzoni fue clave, al generar la jugada que permitió a Moneta anotar nuevamente, mientras que Juan Patricio Batac selló la victoria con un try definitivo.

Este triunfo no solo marcó un inicio sólido en el torneo, sino que también evidenció la capacidad de Los Pumas 7's para combinar velocidad, presión defensiva y precisión en los momentos decisivos.

Un triunfo ajustado frente a España

El segundo encuentro del día puso a prueba la resiliencia argentina. Ante España, el partido se presentó más complejo, con el conjunto europeo escapándose en el marcador durante la primera mitad. Sin embargo, Argentina supo mantener la calma y ajustar su juego en el complemento.

Los tries de Santiago Vera Feld y Matteo Graziano fueron determinantes para revertir la situación y darle vuelta al marcador. El encuentro finalizó con un ajustado 27-26 a favor de los argentinos, resultado que fue fundamental para asegurar la clasificación a las semifinales. Esta victoria refleja la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad y controlar los momentos críticos del juego, mostrando crecimiento y madurez táctica.

Cierre de la jornada ante Gran Bretaña

En el último encuentro del día, ya con la clasificación asegurada, Los Pumas 7's enfrentaron a Gran Bretaña y cayeron por 19-14. A pesar de la derrota, el equipo mantuvo el primer puesto del Grupo B con 7 puntos, lo que confirma la consistencia del desempeño a lo largo de la jornada.

Este resultado evidencia que, aunque el equipo aún enfrenta desafíos frente a selecciones de alto nivel, mantiene un nivel competitivo que le permite disputar partidos clave con posibilidades reales de victoria.

Mirando hacia la semifinal por el Oro

Con la fase de grupos ya definida, Argentina se prepara para enfrentar a Sudáfrica el domingo 15 de marzo a las 13:50 de Argentina, en busca de un lugar en la final del torneo. Esta será la segunda vez en la temporada que el seleccionado nacional dispute una semifinal por el Oro, un indicio claro del progreso y consolidación de un equipo que se está afirmando como protagonista en el Circuito Mundial de Seven.

El rendimiento de los jugadores, la dirección de Santiago Gómez Cora y la capacidad de reacción en partidos ajustados consolidan a Los Pumas 7's como un conjunto competitivo y con aspiraciones serias de podio en Nueva York. La combinación de talento individual y juego colectivo permite al equipo proyectar confianza hacia las etapas finales del torneo.

Resumen técnico de la primera jornada del Grupo B:

Victoria vs Fiji: 31-12

Tries: Marcos Moneta (2), Santino Zangara (2), Juan Patricio Batac (1)

Victoria vs España: 27-26

Tries: Santiago Vera Feld, Matteo Graziano

Derrota vs Gran Bretaña: 19-14

Puntos acumulados: 7

Posición en el Grupo B: 1°

El desempeño del conjunto argentino muestra un claro crecimiento competitivo y establece expectativas altas para la semifinal frente a Sudáfrica, consolidando a Los Pumas 7's como un equipo a seguir en la sexta etapa del Circuito Mundial de Seven.