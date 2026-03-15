Sin Messi, Inter Miami igualó con Charlotte FC por la MLS

Inter Miami empató 0-0 ante Charlotte FC este sábado en el Bank of America Stadium, por una nueva fecha de la MLS, en un partido en el que Lionel Messi no jugó, no fue suplente y ni siquiera integró la nómina del equipo de Florida.

De esa manera, el capitán argentino deberá seguir esperando para intentar alcanzar su gol número 900 como profesional.

La ausencia de Messi no respondió a una lesión. Según informó ESPN, la decisión fue de Javier Mascherano, que optó por preservarlo luego del desgaste del empate sin goles ante Nashville por la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

En la misma línea, distintos reportes señalaron que también se trató de una rotación pensada para la revancha del próximo miércoles.

Sin su máxima figura, Inter Miami sacó un punto en un encuentro parejo, aunque con leve predominio territorial: tuvo 55% de posesión, pero generó menos peligro claro que su rival, ya que Charlotte terminó con 5 remates al arco contra 3 y obligó a la visita a sostener el cero con cinco atajadas.

El empate dejó a Inter Miami con 7 puntos en el arranque de la Conferencia Este, mientras que Charlotte llegó a 4.

Más allá del resultado, la gran novedad de la noche fue la ausencia total de Messi, que no tuvo la chance de buscar ese tanto histórico y ahora apunta a volver entre semana, cuando el conjunto de Mascherano reciba a Nashville con la serie continental abierta tras el 0-0 de la ida.