La Liga Catamarqueña tiene pensado jugar en enero

Hace unos días, los dirigentes de la Liga Catamarqueño de Fútbol decidieron no realizar ningún torneo este año debido a la pandemia que azota al mundo y Catamarca no está ajeno a eso.

El presidente del ente regulador del fútbol capitalino, José Zurita, anticipó que aunque no se juega este año, “no quita que en enero o febrero se pueda jugar un torneo de verano o algo por el estilo. Lo que si tenemos en claro que es casi imposible que se juegue con público hasta el primer semestre del 2021”.

No va a ser fácil, pero “tenemos que buscar las herramientas, recursos o sponsors para que el primer torneo del año próximo, que se va a jugar sin público, podamos solventar los gastos que demanda jugar sin ingresos de entradas”.

En medio de la cierta polémica por decidir no jugar en este 2020, Zurita explicó: ”para hacer un torneo medianamente serio, los jugadores tienen que entrenar con un mes de anticipación, por lo menos. Jugar sin entrenar no solo nos daría un espectáculo horrible sino exponemos a los futbolistas a lesiones. Teniendo en cuenta esto es que consideramos que el año está perdido. No hay que dejarse ganar por las ansias o fanatismo”.