La Peque Pareto habló de la posibilidad de tener un hijo

Paula Pareto, más conocida como "La Peque", está disfrutando a full de su participacion en 3 y enfocadisima en su carrera masterChef Celebrity de deportista.

Sin embargo, tiene el deseo de, más adelante, convertirse en mamá. Y no descarta ser madre soltera por elección. "Hoy en día tengo en la cabeza en otras cuestiones, pero sí, es una posibilidad. Yo creo que en algún momento va a llegar", reflexionó en diálogo con la revista Caras.

En este contexto, Paula aclaró que hoy por hoy está soltera. Sin embargo, este no es un impedimento para convertirse en mamá. "De hecho, lo he hablado con una amiga y le dije: 'Qué loco, yo antes decía: 'Primero necesitaría una pareja' Y ahora digo... 'No hace falta estar en pareja para ser mamá'”, expresó.

Y cuando le preguntaron si no descarta convertirse en madre soltera, Paula reivindicó sus dichos.

"No, no lo descarto", sentenció.