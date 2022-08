La reacción del Kun Agüero cuando le tocó la figurita de Lionel Messi del Mundial de Qatar

El furor por el álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022 atrapa a chicos y grandes. El azar con la apertura de los sobrecitos y el ansiado cromo de Lionel Messi generó diversas reacciones. La sorpresa que se convierte en alegría es una mezcla de sensaciones cada vez que aparece el capitán de la selección argentina y uno que no ocultó sus sentimientos fue su amigo y ex compañero en la Albiceleste, Sergio Agüero, que en una transmisión por Twitch enloqueció a sus seguidores.

El Kun se dispuso a abrir los paquetitos y luego de tocarle un futbolista suizo no cayó en su asombro cuando vio la imagen de Messi. “Uy, ojo lo que tocó. ¡Messi, pa! Ahora sí, terminamos que era lo que quería. Me puede tocar repetido. Me tocó Lionel Messi. Vamos a ponerlo acá solito”, sostuvo Agüero que besó la figurita de Leo.

Sergio está pendiente de cada tema que involucra a la selección argentina y la semana pasada mientras siguió el sorteo de la Champions League se preocupó al enterarse que en un mismo grupo están el PSG, la Juventus y el Benfica, con jugadores argentinos.

Desde su lanzamiento oficial el pasado miércoles, el álbum del Mundial se convirtió en uno de los temas que más acaparó la atención de los aficionados. Promociones, alternativas y estrategias para poder completarlo se convirtieron en temas que fueron tendencia en las redes como el caso del primer argentino que lo llenó.

Mucho se habló de la nueva edición de Panini, la empresa italiana que desde el Mundial de México 1970 tiene los derechos para comercializar los álbumes de los certámenes ecuménicos y que luego se desplegó en diversas partes del mundo con cada liga local.

En tanto que Panini Argentina difundió sus precios sugeridos en sus redes sociales, aunque la preventa se agotó en pocas horas. Ante las diversas versiones e informaciones que en caso carecieron de verosimilitud, fue clave confirmar los mitos y verdades del álbum que realidad empezó a comercializarse unos días antes de su lanzamiento. Messi y su amigo el Kun Agüero con la Copa América que ganaron en Brasil en 2021

Como en todos los Mundiales, al no haber lugar para los planteles completos, los nombres que terminan en los álbumes suelen tener ausencias y en el caso de la selección argentina hubo 19 futbolistas que estuvieron en las figuritas, pero que luego no fueron a la Copa del Mundo. Esta versión tiene un error y tiene un cambio histórico en su confección.

En el caso de Agüero, sabe lo que estar en un álbum mundialista ya que disputó los campeonatos en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, el ex delantero la verá desde afuera debido a su retiro forzado por su arritmia y que lo alejó de las canchas al menos de forma profesional. En el inicio de la temporada pasada llegó al Barcelona con muchas ilusiones, pero jugó un puñado de partidos para luego verse obligado a colgar los botines.

No obstante el Kun se mostró muy cerca de sus ex compañeros en la selección argentina. Generó un fuerte vínculo con la mayoría de ellos ya que integró el plantel que ganó la Copa América en Brasil el 10 de julio de 2021. Al menos el Kun pudo darse el gusto de ser campeón y estar en el equipo que cortó la sequía histórica de 28 años sin títulos a nivel mayores.

Agüero, máximo goleador del Manchester City, donde también dejó su sello, es una figura de renombre y peso a nivel internacional luego de dejar el fútbol se dedicó a tiempo completo a su emprendimiento que son los deportes electrónicos y a las transmisiones por las diversas plataformas en las que interactúa con los fanáticos. Además, suele comentar partidos para la señal Star Plus. Mientras tanto también se sumó a la fiebre por el álbum de figuritas del Mundial de Qatar,