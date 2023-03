La reacción del Papu Gómez a la foto de los campeones en la que ya no está y da que hablar

El murmullo en la Selección argentinaresuena cada vez más fuerte. Después de la definición por penales ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022 y el stream con el Kun Agüero, algo se rompió entre Papu Gómez y los referentes del equipo campeón del mundo. En la previa del partido ante Panamá, los líderes del plantel argentino compartieron una imagen idéntica que se habían sacado antes de ser campeones de América, con el jugador del Sevilla, uno de los integrantes de aquella foto de 2023.

La nueva imagen fue protagonizada por Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María y Giovani Lo Celso. Esos seis jugadores se repitieron en la primera foto, pero en esta oportunidad el Papu fue “reemplazado” por Paulo Dybala, quien posó en el mismo lugar. Al ver la escena, el extremo izquierdo reaccionó al posteo que hicieron sus compañeros.

El Papu le dio me gusta a las publicaciones de Messi, De Paul, Otamendi, Paredes y Di María. Esta postura del ex San Lorenzo, es diferente a la que tomaron la gran mayoría de los integrantes de la Selección argentina. Solo Dibu Martínez y Nicolás Tagliafico le dieron like al último posteo del Gómez, en el que anuncia su ausencia en esta doble fecha FIFA, contra Panamá en el Monumental y Curazao en Santiago del Estero.

La foto del reencuentro de los campeones del mundo sin el Papu Gómez

Lionel Messi subió la misma foto que compartieron Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso, quienes posaron para dejar registro de su llegada a nuestro país antes de los partidos ante Panamá y Curazao por fecha FIFA.

La foto llamó la atención porque es exactamente igual a una que se habían sacado tiempo atrás, aunque en lugar de Alejandro “Papu” Gómez aparece un nuevo integrante de la denominada “mesa chica”: Paulo Dybala.

En medio de los rumores sobre la crisis que hay dentro del plantel y un enojo con el Papu Gómez, los referentes de la Scaloneta decidieron recrear una foto que se habían sacado cuando volvieron a la Argentina luego de obtener la Copa América.