La sorpresiva decisión que tomó el Barcelona sobre el pase de Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en la principal novela del libro de pases en el fútbol europeo. En medio de la enorme expectativa generada en La Liga por el destino del delantero de la Selección Argentina, el Barcelona habría adoptado una contundente postura estratégica para encarar el tramo final de las negociaciones.

La Araña se posicionó como el objetivo prioritario de la entidad catalana a lo largo de toda la ventana de transferencias. No obstante, la postura inflexible de los directivos del Atlético de Madrid —quienes se negaron rotundamente a negociar al atacante tanto con el Blaugrana como con el Real Madrid— complicó el panorama de manera casi definitiva.

Qué decisión tomó el Barcelona respecto al mercado de pases si no llega Julián Álvarez

Frente a la dificultad de concretar el traspaso del cordobés, la conducción deportiva del club catalán trazó un plan categórico. Según reveló el diario Marca, Hansi Flick y Deco resolvieron que no incorporarán a ningún otro delantero en lo que resta del período de fichajes si no logran cerrar la llegada de Julián Álvarez.

La directiva azulgrana estableció que únicamente se evaluaría una incorporación alternativa en caso de surgir una oportunidad extraordinaria en las jornadas finales del receso, una variante que dentro de la propia institución consideran poco probable.

Cómo es la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El escenario que rodea al futbolista resulta sumamente delicado en la capital española. Durante el reciente encuentro frente al Villarreal, Julián Álvarez fue abucheado de manera constante por el público colchonero, dejando al descubierto una relación completamente rota con los simpatizantes.

A pesar de que los directivos del Atlético de Madrid se mantienen firmes en su postura de no negociar a su máxima figura con la institución culé, el malestar del delantero es evidente. En paralelo, su nombre despertó movimientos en la Premier League: el periodista Fabrizio Romano informó que la dirigencia del Arsenal mantuvo reuniones con el representante del atacante y dialogó con el Atlético de Madrid para explorar las condiciones de una transferencia.

Pese al interés desde Inglaterra, la principal traba radica en el deseo expreso del delantero surgido en River, ya que su intención es únicamente jugar en el Barcelona y no pretendería regresar a la liga inglesa. Mientras la definición de su carrera sigue siendo una incógnita, Álvarez continúa integrando las filas del plantel conducido por Diego Simeone.